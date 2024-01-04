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МОК не допустит российских спортсменов до зимней юношеской Олимпиады — 2024

МОК не допустит российских спортсменов до зимней юношеской Олимпиады — 2024
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Российские спортсмены полностью пропустят зимние юношеские Олимпийские игры – 2024, которые пройдут с 19 января по 1 февраля в провинции Канвондо (Южная Корея). То же касается и представителей Беларуси.

«Ни один отдельный нейтральный спортсмен не квалифицирован для участия в зимних юношеских Олимпийских играх 2024 года», — приводит слова представителя МОК ТАСС.

Отметим, что квалификационный период на юношескую Олимпиаду — 2024 завершился в декабре 2023 года. Российские и белорусские спортсмены не смогли показать квалификационные результаты, так как находятся в бане из-за ситуации на Украине.

На Олимпиаде-2024 среди юношей будет разыгран 81 комплект наград. В программу входят хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, биатлон, конькобежный спорт, кёрлинг, фристайл, горнолыжный спорт, бобслей, скелетон, санный спорт, сноуборд, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье и шорт-трек.

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