Журова: не думаю, что нам стоит ждать что-то хорошее от CAS, пока в дело замешана политика

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотреть апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на намерение Международного олимпийского комитета (МОК) приостановить членство организации.

«Я не думаю, что нам стоит ждать что-то хорошее от CAS, пока в дело замешана политика. Уверена, они придумают причину, по которой продлят приостановку членства ОКР в МОК. Тем не менее я не считаю, что подавать апелляцию не нужно было, так как мы ничего не нарушали. Пусть они поработают, предоставят свои аргументы, даже интересно, что они придумают на этот раз», — сказала Журова в интервью ТАСС.

Напомним, 12 октября МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.