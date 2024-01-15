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Латвийские спортсмены будут бойкотировать Олимпиаду, если туда допустят россиян

Латвийские спортсмены будут бойкотировать Олимпиаду, если туда допустят россиян
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Латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, сообщается на официальном сайте Сейму Латвии.

Депутаты считают, что заявление МОК от 8 декабря 2023 года о допуске россиян и белорусов безответственно и не может быть поддержано, и поэтому призывают принимающую страну, Францию, оценить возможность и принять необходимые меры для предотвращения участия этих спортсменов в турнире.

Также отмечается, что несколько олимпийских чемпионов из Латвии уже заявили, что не будут участвовать в Олимпийских играх в Париже, если российским и белорусским спортсменам будет разрешено участвовать в статусе нейтральных атлетов.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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