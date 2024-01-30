Отстранённая за допинг французская бегунья пропустит ОИ-2024 из-за беременности

35-летняя французская легкоатлетка Офелия Серра-Боксбергер, отбывающая четырёхлетнюю дисквалификацию за допинг, не выступит на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Спортсменка не примет участия в соревнованиях из-за второй беременности.

«Я всегда хотела, чтобы у меня было несколько детей. Я страдала, будучи единственным ребёнком в семье. Не хочу, чтобы мой сын Уго оставался один. Выбор между квалификацией на Олимпиаду и семьёй был непростым, я разрывалась. Но семья — это на всю жизнь, а в спорте много неопределённостей. Ставить нужно на что-то одно.

Я люблю бегать. После родов я могу восстановиться и начать снова. Я хочу вернуться на свой лучший уровень, но сейчас не лучшее время. Будут и другие Олимпийские игры. В 2028 году я ещё не буду слишком старой", — приводит слова Серра-Боксбергер L'Equipe.

Напомним, в 2019 году в допинг-пробе легкоатлетки был обнаружен эритропоэтин (ЭПО). В апреле 2021 года спортсменку отстранили на два года, однако позже срок дисквалификации был продлён до четырёх лет. Срок действия дисквалификации Серра-Боксбергер заканчивается 30 апреля.