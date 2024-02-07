Рекордная жара может обрушиться на Францию во время Олимпиады-2024

Олимпиада-2024 может столкнуться с аномальной жарой, которая рискует установиться во Франции в июле этого года. Об этом говорят результаты исследования научного журнала Npj Climate and Atmospheric Science.

Во время проведения Олимпийских игр — 2024 в Париже и окрестностях может установиться аномальная жара, а вместе с ней могут быть побиты и температурные рекорды, сообщает Inside the Games. В материале упоминается жаркое лето 2003 года, которое стало причиной смерти 15 тысяч человек во Франции. Тогда температура выше 40 градусов по Цельсию держалась восемь дней.

В оргкомитете Игр заявили, что знают о возможных рисках и готовятся к высоким температурным показателям.

«Аномальная жара и экстремальные погодные явления — это факторы, которые мы принимаем во внимание и к которым мы максимально готовимся», — сообщает AFP.

Напомним, летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.