Премьер-министр Словакии заявил, что поддерживает допуск россиян и белорусов на ОИ-2024

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддерживает допуск российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры в Париже (Франция).

«Что касается Олимпиады, то представьте: у вас есть спортивная дисциплина, первые места в которой занимают абсолютные мировые лидеры из России или Беларуси. Вы запрещаете им участвовать в соревнованиях, и тогда побеждает тот, кто в ином случае выиграл бы с минимальной долей вероятности. Тогда какова ценность этой золотой медали?

Я никогда не мешал бы спортсменам соревноваться, пусть они сами продемонстрируют, всё ли у них есть для победы», — приводит слова Фицо издание Pravda.sk.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир.