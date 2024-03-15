Страны Балтии не хотят, чтобы россияне участвовали в церемонии открытия ОИ-2024

Представители национальных олимпийских комитетов стран Балтии заявили, что выступают против участия российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпиады в Париже, — НОК Латвии, Литвы и Эстонии вновь направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК). Ранее представители балтийских стран выразили своё неодобрение и разочарование допуском россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Мы твёрдо поддерживаем ранее выраженную позицию национальных олимпийских комитетов стран Балтии и искренне убеждены, что они (представители России и Беларуси. — Прим. «Чемпионата») не могут участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году ни при каких обстоятельствах», — приводит текст письма Inside the Games.

8 декабря МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.