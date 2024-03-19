МОК: на Олимпиаде в Париже смогут выступить максимум 55 россиян

На Олимпийских играх — 2024, которые пройдут в Париже (Франция) смогут выступить максимум 55 россиян. На данный момент квалифицировались 12 спортсменов, сообщили в МОК.

Также стало известно, что МОК утвердил флаг и гимн для нейтральных атлетов из России и Белоруссии. Спортсмены не будут упомянуты в медальном зачёте.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам и белорусам выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Паралимпийские игры, на которых также смогут сыграть российские спортсмены, пройдут с 28 августа по 8 сентября. Сообщается, что нейтральные спортсмены должны будут соответствовать требованиям к отбору