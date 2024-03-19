В МОК считают, что новый гимн позволит российским спортсменам почувствовать себя достойно

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что нейтральный гимн без слов, под который будут награждать российских и белорусских спортсменов в случае завоевания ими золотых медалей на летней Олимпиаде в Париже 2024 года, позволит им почувствовать себя достойно. Об этом сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.

«Гимн для нейтральных спортсменов был специально для этой Олимпиады создан профессиональными композиторами, так как мы не хотели брать музыку из открытых источников. Да, эта музыка без текста. Но я очень надеюсь, когда вы её послушаете, то почувствуете, что мы вложили сюда. Мы уверены, что эта музыка позволит нейтральным спортсменам, завоевавшим медали, почувствовать себя достойно. Я не музыкальный критик, но думаю, что всё будет именно так», — сказал Маклауд на пресс-конференции.