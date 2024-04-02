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Захарова: глава МОК вступил в преступный сговор для отстранения сильных конкурентов

Захарова: глава МОК вступил в преступный сговор для отстранения сильных конкурентов
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава МОК Томас Бах вступил в преступный сговор для отстранения сильных спортсменов на соревнованиях.

«Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах явился к пранкерам с грязносердечным признанием.

Его прямая цитата: «Теперь те, кто поддерживает российское правительство, не могут принять участия в Олимпийских играх. У нас есть специальная наблюдательная комиссия на уровне МОК, которая работает с одной независимой компанией. Они следят за интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Так что, если спортсмен появляется где-то с такими заявлениями, он не может принимать участия в играх. Мы также предлагали украинской стороне, не только предлагали, но и просили её предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов и чиновников. В таком случае они не смогут принять участия в играх».

Томас Бах вступил в политико-административный и, очевидно, преступный сговор с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях», — написала Захарова в своём телеграм-канале.

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