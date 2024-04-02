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Российские гребцы не примут участия в Олимпийских играх в Париже

Российские гребцы не примут участия в Олимпийских играх в Париже
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Российские гребцы не примут участия в отборе к Олимпийским играм в Париже. Об этом заявил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Ситуация, сложившаяся в данный момент, противоречит всем спортивным нормам и законам, спортсмены очень чувствительно и болезненно реагируют на все заявления, высказывания и дополнительные условия. Мы подтверждаем желание участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, но, когда нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и ещё приписывают к этому финансовые обязательства — при такой постановке вопроса положительного решения быть не может», — приводит слова Свирина пресс-служба ФГСР.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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