Олимпийские кольца будут установлены на Эйфелевой башне

Олимпийские кольца в преддверии летней Олимпиады в Париже будут установлены на Эйфелевой башне, сообщает газета Le Parisien.

«На каждой Олимпиаде пять огромных колец устанавливаются в символическом для города, принимающего Игры, месте», — говорится в статье.

По данным газеты, кольца будут размещены на высоте примерно 60 метров между первым и вторым этажами башни. Кроме того, Эйфелева башня будет играть одну из центральных ролей и в спортивных соревнованиях. Так, турнир по пляжному волейболу пройдёт у её подножия на Марсовом поле. Рядом, на площади Трокадеро, будет разбит так называемый «Парк чемпионов» — огромная фан-зона, где медалисты будут ежедневно появляться перед публикой.

Напомним, летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа, Паралимпийские — с 28 августа по 8 сентября.