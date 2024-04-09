Французские власти введут QR-пропуска для жителей центральных районов Парижа перед ОИ-2024

Парижане, проживающие рядом с площадью Трокадеро или Марсовым полем, владельцы барж на Сене и люди, работающие в этих районах, должны будут зарегистрироваться на специальной онлайн-платформе перед началом летних Олимпийских игр, сообщает Le Parisien.

По данным издания, регистрация на сайте станет обязательным условием для получения разрешения на вход на территорию вокруг площади Трокадеро, Марсового поля и вдоль Сены во время проведения Олимпийских игр, примерно за неделю до церемонии открытия, которая состоится 26 июля.

«Этот специальный сайт откроется 10 мая, обязательная бесплатная процедура предназначена для всех, кому необходимо попасть в зону безопасности. Каждый человек должен будет предъявить QR-пропуск вместе с удостоверением личности. Если вы не зарегистрировались, вы не сможете войти», — заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Напомним, церемония открытия Олимпиады состоится 26 июля 2024 года на Сене. Для обеспечения безопасности на церемонии будет привлечено 40 тыс. сотрудников правоохранительных органов.