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Создатель эмблемы ОИ в Париже подал в суд на незаконное использование его дизайна

Создатель эмблемы ОИ в Париже подал в суд на незаконное использование его дизайна
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Дизайнер Сильвен Бойер, который занимался созданием эмблемы для Олимпийских игр в Париже, вчера, 9 апреля, подал в суд на незаконное использование его дизайна. Напомним, он придумал эмблему соревнований – женское лицо, чьи волосы напоминают олимпийский огонь. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

В суд была подана жалоба по фактам «фаворитизма, незаконного получения процентов, подделки и сокрытия». По его словам, в 2019 году он стал участником публичного соревнования, связанного с созданием будущего логотипа Олимпийских игр, выиграл сделку почти на миллион долларов, а в 2020 году оргкомитет незаконно переписал его деятельность в пользу другой компании, по сути, лишив его права собственности.

Прокуратура National Financial (PNF) сегодня, 10 апреля, подтвердила, что получила жалобу, которая на данный момент «анализируется».

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