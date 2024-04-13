Зайцева: Томас Бах — это поставленное лицо, которое следует за стадом баранов

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах — это поставленное лицо, которое ничего не решает.

«А что о нём можно вообще думать? Честно говоря, я даже уже перестала читать его высказывания. Человек не за спорт, не за олимпизм. Ему как сказали, так он и делает. Это просто поставленное лицо, которое выполняет указания свыше. Мы же все понимаем, что процессом рулит кто-то другой. Был бы он человеком с твёрдой рукой и своим мнением, это одно дело. А так он, очевидно, не справляется. Поэтому следует за стадом баранов.

Они боятся, что мы создадим альтернативную систему. Уверена, что мир в какой-то момент вернётся в нормальное русло. Ломать всё резко тяжело, но они ведь сами этим занимаются. Всё будет нормально, только не так быстро. Надо всей страной за это бороться. А победа будет за нами», — приводит слова Зайцевой «РИА Новости Спорт».

Напомним, Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада пройдёт с 28 августа по 8 сентября. Ранее МОК допустил россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе. Из-за ограничений по участию в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры смогут отобраться максимум 55 российских атлетов.