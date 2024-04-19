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ASOIF обвинила World Athletics в подрыве олимпийского движения из-за призовых на Играх

ASOIF обвинила World Athletics в подрыве олимпийского движения из-за призовых на Играх
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Ассоциация летних Олимпийских международных федераций (ASOIF) обвинила Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics) в подрыве ценностей олимпийского движения из-за введения организацией призовых для спортсменов на Олимпийских играх.

«В последние дни члены ASOIF неоднократно выражали обеспокоенность по поводу объявления World Athletics.

Во-первых, этот шаг подрывает ценности олимпизма и уникальность Игр. Нельзя и не следует назначать цену за золотую олимпийскую медаль, и во многих случаях олимпийские медалисты и так косвенно получают коммерческую поддержку. При этом не учитываются менее привилегированные спортсмены, занимающие нижние строчки в итоговом зачёте.

Во-вторых, не все виды спорта могут или должны повторить этот шаг, даже если бы захотели. Выплата призовых в мультиспортивной среде противоречит принципу солидарности, укрепляет различие ценностей в спорте и вызывает множество вопросов.

Если Олимпийские игры считаются вершиной каждого вида спорта, то призовой фонд должен быть сопоставим с призовыми местами, присуждаемыми на соответствующих соревнованиях высшего уровня в каждом виде спорта. Это технически и финансово неосуществимо», — говорится в заявлении ASOIF на официальном сайте организации.

Напомним, 10 апреля World Athletics объявила о решении ввести призовые для чемпионов Олимпийских игр в каждой из 48 дисциплин по лёгкой атлетике в Париже в 2024 году и для всех призёров Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году.

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