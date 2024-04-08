Разамбек Жамалов сделал всё по заветам Русского танка. Не подвели и Найфонов с Семёновым.

Российские борцы добыли путёвки на Олимпиаду в Париж. И без Садулаева наши были сильны!

Европейский квалификационный турнир по спортивной борьбе в Баку завершён. С 5 по 7 апреля в столице Азербайджана прошёл второй этап распределения путёвок на Олимпийские игры в Париже.

Команда вольников выполнила план

На данный момент российские борцы завоевали 12 из 18 возможных лицензий.

Никаких вопросов нет к сборной Хаджимурата Гацалова. Команда вольников заполучила шесть из шести возможных квот в Париж. Единственные вопросы до старта в Баку оставались в весовых категориях до 86 и 97 кг.

В 86 кг Россию представлял Артур Найфонов. Сказать, что бронзовому призёру ОИ-2020 досталась лёгкая сетка, нельзя. Если первые две схватки для осетинского борца были проходными, то в четвертьфинале его ждал Даурен Куруглиев. Экс-россиянин, с 2023-го выступающий за Грецию, является трёхкратным чемпионом Европы. Он заставил Артура понервничать и как следует пропотеть. Но в итоге 2:1 – победа с минимальным счётом и выход в полуфинал на грузина Владимери Гамкрелидзе.

Здесь Найфонов, пожалуй, решил все вопросы уже в первой половине встречи. Попытки соперника пройти в ноги успехом не увенчались. Такие манёвры россиянин мастерски купировал. А затем дважды перевернул соперника и заработал четыре балла. Именно эти действия стали залогом успеха. 4:0 – Найфонов вышел в финал и заполучил такую долгожданную для себя путёвку. В иной манере твёрдый как скала россиянин поступить и не мог.

Если Найфонов полгода готовился к турниру в Баку, то Разамбек Жамалов был среди запасных. До поры до времени. Пока Абдулрашиду Садулаеву не закрыли путь на олимпийскую квалификацию. И тем не менее в весе до 97 кг Россия была представлена достойно. 31:2 – общий счёт встреч Жамалова на турнире в Баку. Сделал всё по заветам Русского танка.

Итог один – подопечный Гацалова завоевал долгожданную и последнюю лицензию на ОИ-2024. А судьба участников Игр от России в этом весе и не только будет, по всей видимости, решаться в следующие месяцы.

Классики почти провалились

Соревнования в греко-римской борьбе для России имели принципиальное значение. 0 завоёванных путёвок на Игры по итогам ЧМ-2023 – грозовая туча, нависшая над командой Гоги Когуашвили. В Баку они должны были брать все лицензии. Мы же помним, что в борьбе любят максимализм?

Но порадовали фанатов этого стиля борьбы только два атлета.

В весовой категории до 87 кг Милад Алирзаев в непростом полуфинале со счётом 2:1 обыграл белоруса Кирилла Маскевича. А в весе до 130 кг надежды оправдал опытнейший Сергей Семёнов. В полуфинале он обыграл Беку Канделаки из Азербайджана со счётом 4:2. Стоит отметить, что наш борец уже второй турнир подряд проводит на высочайшем уровне. Предыдущий старт – ЧЕ-2024 – тоже остался за ним.

Но на этом всё. Другие российские борцы греко-римского стиля усложнили себе задачу, оставив вопрос получения ещё четырёх олимпийских путёвок на последний момент.

Сергей Семёнов Фото: РИА Новости

А вот кто приятно удивил, так это прекрасные дамы. В женской борьбе россиянки тоже подходили к турниру в Баку с отметкой «0» в графе полученных лицензий. Подопечные Сайпуллы Абсаидова завоевали четыре лицензии из шести возможных. И это здорово! Добытчицами путёвок стали Алина Касабиева (до 62 кг), Надежда Соколова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг). А над успешным выступлением ещё в двух весах (до 57 и 76 кг) предстоит поработать.

Последняя возможность завоевать путёвки на Олимпиаду будет уже через месяц. С 9 по 12 мая в Стамбуле состоится мировой квалификационный турнир. Там в каждом из весов разыграют последние три путёвки.

В качестве заключения стоит отметить одно. Борьба – это всегда про Россию, пусть наши атлеты сейчас и выступают в нейтральном статусе, но их лица знает каждый соперник. А чем больше россиян доказывает свой уровень, тем сильнее наши позиции. И тем чаще хочется видеть большие победы!