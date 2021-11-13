«Меня обвиняли в том, что я поддерживаю Украину. Мол, не постеснялся их флагом накрыться»

Скандалы в спорте на политической почве давно стали обычным делом. Российские спортсмены вот уже несколько лет выступают на международных стартах без флага, а украинских нещадно критикуют даже за совместные фотографии с россиянами. На днях порцию хейта в свой адрес получил Александр Абраменко, не проявивший должной ненависти в отношении России.

Призёр Олимпиады-2018 воздушный акробат Илья Буров прекрасно знаком с Абраменко, и именно он запечатлён с Александром на фотографиях с награждения. Илья прокомментировал ситуацию вокруг товарища из Украины, а также рассказал о нюансах подготовки к предстоящим Олимпийским играм в Пекине: карантине, вакцинах, неизвестных трамплинах.

«Визы в США получали в Армении»

– Илья, где сборная России по воздушной акробатике готовится к сезону?

– Мы сейчас в Финляндии, где пробудем почти до конца декабря. Нам предстоит выступить на двух этапах Кубка мира.

– Наша команда примет участие в январских этапах Кубка мира в Канаде и США? Вопрос с визами решён?

– Надеемся, что 2 января вылетим в Северную Америку. Перед тем как заехать на сборы в Финляндию, мы буквально на день летали в Ереван. Получили визы в США и Канаду через Армению. Плохо, что нельзя сделать это в России, но главное – положительный результат.

Фото: РИА Новости

– Представляете, насколько жёстким будет ковид-протокол на Олимпиаде?

– Безусловно. Но человек ко всему привыкает и приспосабливается. Мы в таких условиях соревнуемся уже второй сезон и понимаем, что ничего с этим сделать нельзя – без вариантов. Вот сейчас в Финляндию приехали, два дня провели на карантине, ожидая результаты тестов. У всей команды они были отрицательными, и нам разрешили выходить на территорию комплекса. По гостинице везде в маске, снимаешь, только когда пищу принимаешь и в своём номере находишься, на улице без масок можно. Если в Китае будет ещё жёстче – мы готовы. Все же будут в одинаковых условиях.

– Спортсмены нашей команды привиты от ковида?

– Да. Тут нет вариантов.

«Китайцы сделают отличные трамплины»

– Вы впервые в карьере поедете на крупнейший старт, вообще ничего не зная про трамплины?

– Получается, так. Вообще, трамплины, конечно, отличаются в разных странах, хотя все придерживаются стандартов при их строительстве. В Китае трамплины точно отличаются от тех, что в Финляндии, например. Я уверен в том, что китайцы сделают всё хорошо. Мы же до пандемии выступали в Китае на этапах Кубка мира, всё было на высшем уровне.

– Есть ли вообще серьёзные отличия в плане снега на трамплинах? Может, где-то быстрее, где-то медленнее, и это сказывается на технике исполнения?

– Весной на чемпионате мира в Казахстане был очень быстрый снег. Вот там снег действительно отличался от всех трамплинов, где мы прыгали раньше. Визуально казалось, что мы очень низко стоим относительно трамплина, низко начинаем разгон. Но к этому достаточно быстро приспосабливаешься.

– Сколько времени нужно воздушному акробату, чтобы привыкнуть к воздушному трамплину – снегу, зонам вылета и приземления, свету?

– Обычно перед соревнованиями всегда даётся два-три дня на тестовые тренировки. Этого времени хватает, чтобы затем выйти на старт, уже точно зная все нюансы.

– У российских акробатов – максимальное число путёвок на Олимпиаду. Эти путёвки именные?

– Да, у мужской команды четыре места из четырёх возможных. Не знаю, именные путёвки или нет, но у нас в основном составе четыре спортсмена – мой брат Максим Буров, чемпион мира, Станислав Никитин, Павел Кротов и я. Получается, других вариантов и нет. Просто у взрослых совершенно иная сложность программы, никто из наших юниоров такую не делает, им ещё опыта нужно набраться. Если не произойдёт никаких форс-мажорных ситуаций, состав мужской команды на Пекин уже известен.

«Мы славяне, друзья. Нам делить нечего»

– Илья, вы в курсе ситуации с Александром Абраменко, который дал смелое интервью украинской «Трибуне», а затем получил волну хейта не только в соцсетях, но и от депутатов, политиков?

– Честно говоря, не читал это интервью. Но Саша скоро приедет в Финляндию, мы поговорим и на эту тему. Могу сказать, что я сам проходил через такое после Пхёнчхана. Если помните, были фотографии, где Александр накрыл меня украинским флагом – он тогда выиграл, а я завоевал бронзу. Меня тогда обвиняли в том, что я поддерживаю Украину, мол, сам без флага, а украинским не постеснялся накрыться. Для нас спорт однозначно вне политики. Нас не интересует, что устраивают дебилёныши от политики. Мы славяне, друзья. Нам делить нечего.

Фото: РИА Новости

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– В Пхёнчхане российская команда выступала без флага и гимна. В Пекине будет то же самое. Какие чувства при этом испытывают спортсмены?

– Поначалу было очень обидно. Это сложно описать словами, потому что у каждого в душе буря эмоций, на сердце творится что-то непонятное. К этому невозможно привыкнуть, тем более все понимают, все абсолютно, из какой мы страны, а тебе приходится заклеивать всю атрибутику, которая может выдать твою национальную принадлежность. Но это можно научиться контролировать, ставить на первое место свою работу. Не отказываться же от Олимпиады? Только спортсмен знает, сколько труда он вложил в то, чтобы пробиться на Игры.

– У вас не было скандальных ситуаций с представителями других команд? В лыжах и биатлоне подобное случается регулярно.

– Нет, и речи о таком быть не может. У нас все очень дружные, даже если и не знают языка. Да и какие могут быть обиды или претензии в экстремальном виде спорта? Одно неверное движение — и можно получить тяжёлую травму. Нет, в акробатике все друг друга поддерживают. Пусть так и остаётся.