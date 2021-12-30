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Чем завершился олимпийский отбор в лыжную сборную России, кто побежит на Олимпиаде-2022, все расклады

Олимпийский отбор в лыжных гонках завершён. Кто попал в сборную России?
Андрей Шитихин
Чем завершился олимпийский отбор в лыжную сборную
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Критерии выполнили только шесть спортсменов, а на Олимпиаду поедут 16. Кто ещё побежит в Пекине?

Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак – эти лыжники сборной России выполнили внутренние критерии отбора и гарантировали себе место на Олимпиаде-2022. Но в Пекин поедут 16 лыжников. Кто ещё попал в состав российской команды? На каких основаниях?

Те, кто отобрался

«Чемпионат» эксклюзивно публиковал критерии олимпийского отбора, утверждённые ещё летом тренерским штабом сборной России.

Президент ФЛГР и главный тренер российской команды Елена Вяльбе объявила, что окончательный состав будет назван 11 января, но уже после классических разделок в Ленцерхайде на «Тур де Ски» для тренеров всё ясно. Отборочные гонки завершились.

Правила — не для Большунова. Кто из российских лыжников попадёт на Олимпиаду-2022? Правила — не для Большунова. Кто из российских лыжников попадёт на Олимпиаду-2022?

Критерии отбора выполнили шесть спортсменов.

У мужчин это Александр Большунов, Сергей Устюгов и Алексей Червоткин. Каждый из них сумел забежать в топ-3 в гонке Кубка мира, причём Большунову вообще не нужно было отбираться.

У женщин это Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Непряева забежала в топ-3 в классической разделке на «Тур де Ски» и в топ-6 на коньковой разделке в Лиллехаммере. Ступак и Сорина дважды попали в топ-10 в дистанционных гонках в Руке и Ленцерхайде.

Те, кого выбрала Елена Вяльбе

Но ведь в олимпийской команде должно быть 16 спортсменов, а отобрались только шестеро. Как будут добираться остальные?

Кто из российских лыжников поедет на Олимпиаду? Критерии отбора выполнили лишь четверо Кто из российских лыжников поедет на Олимпиаду? Критерии отбора выполнили лишь четверо

Часть – тренерским решением. И это решение уже озвучено в отношении Александра Терентьева и Вероники Степановой.

Терентьев сенсационно выиграл классический спринт в Руке, нокаутировав самого Йоханнеса Клебо, а в Степанова принесла эстафетной сборной победу в Лиллехаммере эффектным финишем и забежала в топ-10 на коньковой гонке в Давосе.

Те, кто набрал больше всего очков

Помимо этого, согласно критериям отбора, составлялся и рейтинг по набранным очкам в зависимости от занятых мест в квалификационных гонках.

У мужчин зачётные очки набрали Иван Якимушкин – 28, Денис Спицов – 17, Илья Семиков – 14, Артём Мальцев – 11, Андрей Мельниченко – 3. Принимавшие участие в квалификационных гонках Глеб Ретивых, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Денис Филимонов, Сергей Ардашев и Евгений Белов очков не набрали.

Получается, что к уже попавшим в олимпийский состав Большунову, Устюгову, Червоткину и Терентьеву должны добавиться Якимушкин, Спицов, Семиков и Мальцев.

У женщин, если не учитывать уже попавших в состав, зачётные очки в квалификационных гонках набрала только Анастасия Рыгалина – 2 балла. По большому счёту, кроме золотой эстафетной четвёрки Лиллехаммера, в олимпийский состав можно включать кого угодно, всё равно шансов на успешное выступление ничтожно мало. Печально, но это правда.

В квалификационных гонках на Кубке мира бегали Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Анна Грухвина, Анастасия Фалеева, Евгения Крупицкая и Екатерина Смирнова.

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