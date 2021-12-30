Олимпийский отбор в лыжных гонках завершён. Кто попал в сборную России?

Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак – эти лыжники сборной России выполнили внутренние критерии отбора и гарантировали себе место на Олимпиаде-2022. Но в Пекин поедут 16 лыжников. Кто ещё попал в состав российской команды? На каких основаниях?
Те, кто отобрался
«Чемпионат» эксклюзивно публиковал критерии олимпийского отбора, утверждённые ещё летом тренерским штабом сборной России.
Президент ФЛГР и главный тренер российской команды Елена Вяльбе объявила, что окончательный состав будет назван 11 января, но уже после классических разделок в Ленцерхайде на «Тур де Ски» для тренеров всё ясно. Отборочные гонки завершились.
Критерии отбора выполнили шесть спортсменов.
У мужчин это Александр Большунов, Сергей Устюгов и Алексей Червоткин. Каждый из них сумел забежать в топ-3 в гонке Кубка мира, причём Большунову вообще не нужно было отбираться.
У женщин это Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Непряева забежала в топ-3 в классической разделке на «Тур де Ски» и в топ-6 на коньковой разделке в Лиллехаммере. Ступак и Сорина дважды попали в топ-10 в дистанционных гонках в Руке и Ленцерхайде.
Те, кого выбрала Елена Вяльбе
Но ведь в олимпийской команде должно быть 16 спортсменов, а отобрались только шестеро. Как будут добираться остальные?
Часть – тренерским решением. И это решение уже озвучено в отношении Александра Терентьева и Вероники Степановой.
Терентьев сенсационно выиграл классический спринт в Руке, нокаутировав самого Йоханнеса Клебо, а в Степанова принесла эстафетной сборной победу в Лиллехаммере эффектным финишем и забежала в топ-10 на коньковой гонке в Давосе.
Те, кто набрал больше всего очков
Помимо этого, согласно критериям отбора, составлялся и рейтинг по набранным очкам в зависимости от занятых мест в квалификационных гонках.
У мужчин зачётные очки набрали Иван Якимушкин – 28, Денис Спицов – 17, Илья Семиков – 14, Артём Мальцев – 11, Андрей Мельниченко – 3. Принимавшие участие в квалификационных гонках Глеб Ретивых, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Денис Филимонов, Сергей Ардашев и Евгений Белов очков не набрали.
Получается, что к уже попавшим в олимпийский состав Большунову, Устюгову, Червоткину и Терентьеву должны добавиться Якимушкин, Спицов, Семиков и Мальцев.
У женщин, если не учитывать уже попавших в состав, зачётные очки в квалификационных гонках набрала только Анастасия Рыгалина – 2 балла. По большому счёту, кроме золотой эстафетной четвёрки Лиллехаммера, в олимпийский состав можно включать кого угодно, всё равно шансов на успешное выступление ничтожно мало. Печально, но это правда.
В квалификационных гонках на Кубке мира бегали Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Анна Грухвина, Анастасия Фалеева, Евгения Крупицкая и Екатерина Смирнова.
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