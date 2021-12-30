Критерии выполнили только шесть спортсменов, а на Олимпиаду поедут 16. Кто ещё побежит в Пекине?

Олимпийский отбор в лыжных гонках завершён. Кто попал в сборную России?

Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак – эти лыжники сборной России выполнили внутренние критерии отбора и гарантировали себе место на Олимпиаде-2022. Но в Пекин поедут 16 лыжников. Кто ещё попал в состав российской команды? На каких основаниях?

Те, кто отобрался

«Чемпионат» эксклюзивно публиковал критерии олимпийского отбора, утверждённые ещё летом тренерским штабом сборной России.

Президент ФЛГР и главный тренер российской команды Елена Вяльбе объявила, что окончательный состав будет назван 11 января, но уже после классических разделок в Ленцерхайде на «Тур де Ски» для тренеров всё ясно. Отборочные гонки завершились.

Критерии отбора выполнили шесть спортсменов.

У мужчин это Александр Большунов, Сергей Устюгов и Алексей Червоткин. Каждый из них сумел забежать в топ-3 в гонке Кубка мира, причём Большунову вообще не нужно было отбираться.

У женщин это Наталья Непряева, Юлия Ступак и Татьяна Сорина. Непряева забежала в топ-3 в классической разделке на «Тур де Ски» и в топ-6 на коньковой разделке в Лиллехаммере. Ступак и Сорина дважды попали в топ-10 в дистанционных гонках в Руке и Ленцерхайде.

Те, кого выбрала Елена Вяльбе

Но ведь в олимпийской команде должно быть 16 спортсменов, а отобрались только шестеро. Как будут добираться остальные?

Часть – тренерским решением. И это решение уже озвучено в отношении Александра Терентьева и Вероники Степановой.

Терентьев сенсационно выиграл классический спринт в Руке, нокаутировав самого Йоханнеса Клебо, а в Степанова принесла эстафетной сборной победу в Лиллехаммере эффектным финишем и забежала в топ-10 на коньковой гонке в Давосе.

Те, кто набрал больше всего очков

Помимо этого, согласно критериям отбора, составлялся и рейтинг по набранным очкам в зависимости от занятых мест в квалификационных гонках.

У мужчин зачётные очки набрали Иван Якимушкин – 28, Денис Спицов – 17, Илья Семиков – 14, Артём Мальцев – 11, Андрей Мельниченко – 3. Принимавшие участие в квалификационных гонках Глеб Ретивых, Андрей Ларьков, Александр Бессмертных, Денис Филимонов, Сергей Ардашев и Евгений Белов очков не набрали.

Получается, что к уже попавшим в олимпийский состав Большунову, Устюгову, Червоткину и Терентьеву должны добавиться Якимушкин, Спицов, Семиков и Мальцев.

У женщин, если не учитывать уже попавших в состав, зачётные очки в квалификационных гонках набрала только Анастасия Рыгалина – 2 балла. По большому счёту, кроме золотой эстафетной четвёрки Лиллехаммера, в олимпийский состав можно включать кого угодно, всё равно шансов на успешное выступление ничтожно мало. Печально, но это правда.

В квалификационных гонках на Кубке мира бегали Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Христина Мацокина, Анна Грухвина, Анастасия Фалеева, Евгения Крупицкая и Екатерина Смирнова.