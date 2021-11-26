Правила — не для Большунова. Кто из российских лыжников попадёт на Олимпиаду-2022?

Кто будет биться за медали для России в лыжных гонках на Олимпиаде? За два с лишним месяца до Игр на этот вопрос, конечно, однозначно не ответить. Но чёткие правила уже есть.

«Чемпионату» стали известны все критерии отбора в олимпийскую сборную. Они ещё нигде не публиковались, но, естественно, тренеры нашей команды в курсе – где, когда и как. Эти правила не касаются только одного спортсмена. Александр Большунов уже включён в олимпийский состав, а всех остальных ждёт настоящая битва. Собрали все подробности отбора.



Если даты и цифры покажутся вам скучными, листайте сразу вниз – там проще и понятнее.

Критерии отбора (мужчины)

Спринт – 1 человек

Квалификационные гонки – 03.12.2021 (Лиллехаммер – спринт), 11.12.2021 (Давос – спринт), 28.12.2021 (Ленцерхайде – спринт).

Спортсмен, занявший 1-3 место, плюс 4-6-е место, считается квалифицированным. При равенстве очков решающим является спринт в Руке (классический стиль).



Классический стиль – 1 человек

Квалификационные гонки – 27.11.2021 (Рука – 15 км), 29.12.2021 (Ленцерхайде – 15 км)

Спортсмен, занявший 1-3-е место, считается квалифицированным.

Спортсмен, занявший 4-15-е место, набирает зачётные очки согласно таблице.



При равенстве очков у спортсмена, специализирующегося на классических дисциплинах, и спортсмена-универсала преимущество имеет универсал.



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Пасьют

Квалификационная гонка – 4.12.2021 (Лиллехаммер – 30 км). Эта гонка в связи с погодными условиями заменена на коньковую «разделку» на 15 км.

Спортсмен, занявший 1-3-е место, считается квалифицированным.

Спортсмен, занявший места с 4-го по 15-е, набирает зачётные очки согласно таблице.

Коньковый стиль – 1 человек

Квалификационная гонка – 12.12.2021 (Давос – 15 км).

Спортсмен, занявший 1-3-е место, считается квалифицированным.

Спортсмен, занявший места с 4-го по 15-е, набирает зачётные очки согласно таблице.



Отбираются 6 человек. Решением тренерского совета – 2 человека. Если квалифицировался спринтер, то решением тренерского совета – 1 человек.



Таблица: 4-е место – 15 очков, 5-е – 12, 6-е – 10, 7-е – 9, 8-е – 8, 9-е – 7, 10-е – 6, 11-е – 5, 12-е – 4, 13-е – 3, 14-е – 2, 15-е – 1.

Критерии отбора (женщины)

Спринт – 1 человек

Квалификационные гонки – 03.12.2021 (Лиллехаммер – спринт), 11.12.2021 (Давос – спринт), 28.12.2021 (Ленцерхайде – спринт).

Спортсмен, занявший 1-6-е место, считается квалифицированным. При равенстве очков решающим является спринт в Руке (классический стиль).



Классический стиль – 1 человек

Квалификационные гонки – 27.11.2021 (Рука – 10 км), 29.12.2021 (Ленцерхайде – 10 км)

Спортсмен, занявший 1-6-е место, считается квалифицированным.

Спортсмен, дважды занявший 7-10-е место, считается квалифицированным.

Спортсмен, занявший 7-20-е место, набирает очки согласно таблице.



При равенстве очков у спортсмена, специализирующегося на классических дисциплинах, и спортсмена-универсала преимущество имеет универсал.



Пасьют

Квалификационная гонка – 4.12.2021 (Лиллехаммер – 15 км). Эта гонка в связи с погодными условиями заменена на коньковую «разделку» на 10 км.

Спортсмен, занявший 1-6-е место, считается квалифицированным.

Спортсмен, дважды занявший 7-10-е место, считается квалифицированным.

Спортсмен, занявший 7-20-е место, набирает очки согласно таблице.

Коньковый стиль – 1 человек

Квалификационная гонка – 12.12.2021 (Давос – 10 км).

Спортсмен, занявший 1-6-е место, считается квалифицированным.

Спортсмен, дважды занявший 7-10-е место, считается квалифицированным.

Спортсмен, занявший 7-20-е место, набирает очки согласно таблице.



Отбираются 6 человек. Решением тренерского совета – 2 человека. Если квалифицировался спринтер, то решением тренерского совета – 1 человек.



Таблица: 7-е место – 15 очков, 8-е – 14, 9-е – 12, 10-е – 11, 11-е – 10, 12-е – 9, 13-е – 8, 14-е – 7, 15-е – 6, 16-е – 5, 17-е – 4, 18-е – 3, 19-е – 2, 20-е – 1.

А можно попроще? Что всё это значит?

Отборочная битва начинается сразу же со стартом Кубка мира.

Даже классический спринт в Руке, который не является квалификационной олимпийской гонкой, тоже будет учитываться при равенстве очков. Спринтерам предстоят три отборочные гонки. У мужчин борьба с большой вероятностью пойдёт между Глебом Ретивых и Александром Терентьевым, а у женщин – между Христиной Мацокиной и Анастасией Фалеевой. Почему только между ними? Потому что все остальные претенденты отберутся на дистанциях.



У мужчин Александр Большунов – в составе, Сергей Устюгов может отбираться и как спринтер, и как дистанционщик, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин наряду с Большуновым – главные универсалы в сборной России, Артём Мальцев – на данный момент лучший в коньковых гонках, и остаётся ещё два места, на одно из которых будут претендовать классики (Александр Бессмертных, Илья Семиков, Илья Порошкин), а ещё на одно – универсал либо конькист (Евгений Белов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков).



У женщин всё проще. Татьяна Сорина, Наталья Непряева и Юлия Ступак могут бежать все гонки. Остаётся добавить спринтера и ещё четверых. С большой долей вероятности ими будут Анастасия Рыгалина, Яна Кирпиченко, Мария Истомина и Вероника Степанова. Да-да, самая смелая в соцсетях и самая молодая в нынешнем составе команды здорово бежит коньковые гонки.



У лыжников, специализирующихся на классических гонках, по две гонки в отборе. У гладких «конькистов» – тоже по две гонки из-за отмены скиатлонов в Лиллехаммере.



Наверное, простым болельщикам критерии кажутся сложными. Но на самом деле важно понимать: место в топ-3 на дистанционных гонках у мужчин и место в топ-6 на всех гонках у женщин гарантирует отбор в олимпийскую команду.

Окончательный состав будет назван 30 декабря, хотя в критериях FIS дедлайн – 17 января.



Почему же наша сборная решила завершить отбор так рано – по сути до начала «Тур де Ски», до этапов во Франции и Словении? Именно потому, что после выбора состава будет определено, кто побежит многодневку полностью, кто – только отдельные этапы, а кто не стартует вовсе, ограничившись гонками в Ла-Клюза и Планице.



Ну что, отбор начинается. Теперь можно смотреть на критерии, следить за результатами и составлять олимпийскую сборную России в режиме реального времени.