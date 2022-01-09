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Кубок мира — 2021/2022: Бабиков и Цветков ярко вернулись в основу — какие шансы поехать на Олимпиаду?

Бабиков и Цветков ярко вернулись в сборную России. Кто из них поедет на Олимпиаду?
Татьяна Постникова
Поедут ли Бабиков и Цветков на Олимпиаду в Пекин?
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За место в команде на Играх в Пекине идёт серьёзная борьба.

В нынешнем сезоне в мужской команде довольно интересная ситуация – часто происходит ротация состава, причём весьма успешно. Сперва на Кубок мира подключили прилично выступающих Александра Поварницына и Василия Томшина, а потом Антона Бабикова и Максима Цветкова, которые приятно удивили, вернувшись в основу.

Конечно, о «возвращении года» говорить пока рановато, но, скорее всего, один из этих парней займёт место в олимпийской сборной. Кто будет сильнее?

Победа над Фуркадом

Свои первые старты на Кубке мира Бабиков и Цветков провели в разное время. Максим дебютировал ещё в сезоне-2012/2013, сразу заняв восьмое место в спринте. Антон провёл свой первый старт в сезоне-2014/2015, став 46-м в спринте Рупольдинга. Потом обоих парней вызывали в основу, но после одной-двух гонок снова убирали из команды.

Настоящий триумф Бабикова и Цветкова состоялся лишь в сезоне-2016/2017. Тогда на старте сезона они совершили невероятное – заняли две первых строчки подиума в пасьюте, оставив на третьей лидера общего зачёта Мартена Фуркада. Для Антона эта медаль стала первой на Кубке мира, для Максима – первой личной, годом ранее он уже занимал первую ступеньку пьедестала в составе эстафеты.

Тот сезон и для Бабикова, и для Цветкова стал лучшим в карьере. Антон завоевал шесть медалей, Максим – четыре, оба стали чемпионами мира в эстафете. Цветков в тотале стал 19-м, Бабиков – 24-м. Так высоко ни один, ни второй в общем зачёте снова не поднимались.

Драматичный поворот

Уже через сезон и Бабиков, и Цветков были очевидными претендентами на поездку в Пхёнчхан. Спортсмены здорово могли помочь в эстафете, ну и зацепиться за призрачный шанс в личных гонках. Но жизнь распорядилась иначе, точнее, не жизнь, а МОК.

На Олимпиаду пригасили лишь четырёх российских биатлонистов, в том числе и Бабикова, но на Играх он не блеснул. Лучшим результатом Антона стало 16-е место в индвидуалке. Цветков же остался без главной мечты спортсменов. Видимо, под конец сезона это раззадорило Максима, приведя его к первой личной победе, ещё и на родной земле.

А дальше у Бабикова и Цветкова начались проблемы. В сезоне-2018/2019 они вылетели из основы, лишь по разу их подключили к выступлениям на Кубке мира. Антон потом так и «скакал» с Кубка мира на Кубок IBU, а Максим бегал на Кубке IBU и России, а потом и вовсе пропал с радаров.

Нынешний сезон парни тоже начали по-разному: Бабиков стартовал на Кубке IBU, Максим – на Кубке России, лишь в декабре он отобрался на международные старты. Несмотря на это, оба привлекли внимание старших тренеров мужской команды, завоёвывая медали и прорубая себе место в основу.

Пять или шесть?

У Бабикова на данный момент «возвращение» довольно яркое: шестое место в спринте и золото в сингл-миксте. У Цветкова всё гораздо скромнее, в спринте он стал худшим из россиян – 52-м, а в составе смешанной эстафеты – пятым. При этом в супермиксте Максим пробежал мощный первый этап, передав эстафету на второй позиции менее чем в секунде от Тарьея Бё.

А что же с Олимпиадой, до которой меньше месяца? Пока что нет точной ясности, сколько людей представят Россию в Пекине. Мужчины плотно бьются за шестую квоту на Играх, для этого нужно стать третьими в рейтинге квот. Сейчас россияне пятые, но от третьего места их отделяют всего 56 очков.

Россия выставила странный состав на смешанную эстафету. Но это не просто причуда тренеров Россия выставила странный состав на смешанную эстафету. Но это не просто причуда тренеров

Очевидно, что на Олимпиаду поедут лидеры сборной Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Вероятно, ещё два места займут закрепившиеся в основе Карим Халили и Даниил Серохвостов. Получается, что на одно (или два) оставшихся места претендуют три спортсмена с Кубка мира: Бабиков, Поварницын и Цветков. В случае если Антон продолжит в том же духе, да и даже если результаты не сильно ухудшатся, например, он будет заезжать в топ-20, топ-15, то пятая путёвка на Олимпиаду почти наверняка уйдёт ему.

Если Россия всё-таки сможет получить максимальное представительство на Играх, то в Пекин есть шансы поехать и у Цветкова. Максим показывает, что он опытный боец, знает, как верно разложиться по дистанции, имеет хорошую стрельбу и может терпеть до победного. Даже вчера он показал своё преимущество перед Поварницыным. Если Максим, отстав от старшего Бё почти на 8 секунд, сумел собраться, на морально-волевых догнать его и держаться вплотную за ним до финиша, то Александр совершил тактическую ошибку. Уйдя уже с Йоханнесом Бё, он сперва поддерживал темп норвежца, а потом попробовал выйти вперёд его. Всё это вылилось в два промаха на лёжке, потерю позиций и сильные проблемы ходом на остальной дистанции.

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Тихонов: если это состояние сохранится, Бабикова надо брать на Олимпиаду

Цветков выглядит лучше и в качестве функционального состояния, но по результатам пока лучше Бабиков. Чтобы заполучить шестую путёвку на Олимпиаду, Максиму нужно рвать на оставшихся этапах в Рупольдинге и Антхольце, в который Россия может и не поехать. Посмотрим, как всё получится у некогда наших биатлонных надежд. Надеемся, что это будут не только цветочки.

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