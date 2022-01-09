Бабиков и Цветков ярко вернулись в сборную России. Кто из них поедет на Олимпиаду?

В нынешнем сезоне в мужской команде довольно интересная ситуация – часто происходит ротация состава, причём весьма успешно. Сперва на Кубок мира подключили прилично выступающих Александра Поварницына и Василия Томшина, а потом Антона Бабикова и Максима Цветкова, которые приятно удивили, вернувшись в основу.

Конечно, о «возвращении года» говорить пока рановато, но, скорее всего, один из этих парней займёт место в олимпийской сборной. Кто будет сильнее?

Победа над Фуркадом

Свои первые старты на Кубке мира Бабиков и Цветков провели в разное время. Максим дебютировал ещё в сезоне-2012/2013, сразу заняв восьмое место в спринте. Антон провёл свой первый старт в сезоне-2014/2015, став 46-м в спринте Рупольдинга. Потом обоих парней вызывали в основу, но после одной-двух гонок снова убирали из команды.

Настоящий триумф Бабикова и Цветкова состоялся лишь в сезоне-2016/2017. Тогда на старте сезона они совершили невероятное – заняли две первых строчки подиума в пасьюте, оставив на третьей лидера общего зачёта Мартена Фуркада. Для Антона эта медаль стала первой на Кубке мира, для Максима – первой личной, годом ранее он уже занимал первую ступеньку пьедестала в составе эстафеты.

Тот сезон и для Бабикова, и для Цветкова стал лучшим в карьере. Антон завоевал шесть медалей, Максим – четыре, оба стали чемпионами мира в эстафете. Цветков в тотале стал 19-м, Бабиков – 24-м. Так высоко ни один, ни второй в общем зачёте снова не поднимались.

Драматичный поворот

Уже через сезон и Бабиков, и Цветков были очевидными претендентами на поездку в Пхёнчхан. Спортсмены здорово могли помочь в эстафете, ну и зацепиться за призрачный шанс в личных гонках. Но жизнь распорядилась иначе, точнее, не жизнь, а МОК.

На Олимпиаду пригасили лишь четырёх российских биатлонистов, в том числе и Бабикова, но на Играх он не блеснул. Лучшим результатом Антона стало 16-е место в индвидуалке. Цветков же остался без главной мечты спортсменов. Видимо, под конец сезона это раззадорило Максима, приведя его к первой личной победе, ещё и на родной земле.

А дальше у Бабикова и Цветкова начались проблемы. В сезоне-2018/2019 они вылетели из основы, лишь по разу их подключили к выступлениям на Кубке мира. Антон потом так и «скакал» с Кубка мира на Кубок IBU, а Максим бегал на Кубке IBU и России, а потом и вовсе пропал с радаров.

Нынешний сезон парни тоже начали по-разному: Бабиков стартовал на Кубке IBU, Максим – на Кубке России, лишь в декабре он отобрался на международные старты. Несмотря на это, оба привлекли внимание старших тренеров мужской команды, завоёвывая медали и прорубая себе место в основу.

Пять или шесть?

У Бабикова на данный момент «возвращение» довольно яркое: шестое место в спринте и золото в сингл-миксте. У Цветкова всё гораздо скромнее, в спринте он стал худшим из россиян – 52-м, а в составе смешанной эстафеты – пятым. При этом в супермиксте Максим пробежал мощный первый этап, передав эстафету на второй позиции менее чем в секунде от Тарьея Бё.

А что же с Олимпиадой, до которой меньше месяца? Пока что нет точной ясности, сколько людей представят Россию в Пекине. Мужчины плотно бьются за шестую квоту на Играх, для этого нужно стать третьими в рейтинге квот. Сейчас россияне пятые, но от третьего места их отделяют всего 56 очков.

Очевидно, что на Олимпиаду поедут лидеры сборной Эдуард Латыпов и Александр Логинов. Вероятно, ещё два места займут закрепившиеся в основе Карим Халили и Даниил Серохвостов. Получается, что на одно (или два) оставшихся места претендуют три спортсмена с Кубка мира: Бабиков, Поварницын и Цветков. В случае если Антон продолжит в том же духе, да и даже если результаты не сильно ухудшатся, например, он будет заезжать в топ-20, топ-15, то пятая путёвка на Олимпиаду почти наверняка уйдёт ему.

Если Россия всё-таки сможет получить максимальное представительство на Играх, то в Пекин есть шансы поехать и у Цветкова. Максим показывает, что он опытный боец, знает, как верно разложиться по дистанции, имеет хорошую стрельбу и может терпеть до победного. Даже вчера он показал своё преимущество перед Поварницыным. Если Максим, отстав от старшего Бё почти на 8 секунд, сумел собраться, на морально-волевых догнать его и держаться вплотную за ним до финиша, то Александр совершил тактическую ошибку. Уйдя уже с Йоханнесом Бё, он сперва поддерживал темп норвежца, а потом попробовал выйти вперёд его. Всё это вылилось в два промаха на лёжке, потерю позиций и сильные проблемы ходом на остальной дистанции.

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Цветков выглядит лучше и в качестве функционального состояния, но по результатам пока лучше Бабиков. Чтобы заполучить шестую путёвку на Олимпиаду, Максиму нужно рвать на оставшихся этапах в Рупольдинге и Антхольце, в который Россия может и не поехать. Посмотрим, как всё получится у некогда наших биатлонных надежд. Надеемся, что это будут не только цветочки.