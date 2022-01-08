Россия выставила странный состав на смешанную эстафету. Но это не просто причуда тренеров

Казалось бы, в этом сезоне поклонникам биатлона удивляться уже нечему. Мы видели антирекорды и яркие победы россиян, видели забытые палки и непрошедшие штрафные круги, видели ротации сборной и странные решения в команде. И даже несмотря на это, тренерский штаб нашёл чем удивить. На смешанную эстафету Россия выставила очень странный состав: Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова – это чуть ли не самый слабый из всех возможных на данный момент вариантов. При этом с сингл-микстом в заявке всё более чем логично – Антон Бабиков и Кристина Резцова.

Такое решение – не чудная выходка тренерского штаба, а особая тактика в борьбе за олимпийские квоты. Разбираемся, зачем команде нужны такие эксперименты.

Чудо Оберхофа

В прошлом сезоне в Оберхофе случилось знаменательное событие для российского биатлона – победа россиян в смешанной эстафете, которая прервала антирекорд в 43 безмедальных гонки. Тогда тренерский штаб выставил самый мощный состав: Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Ульяну Нигматуллину и Светлану Миронову.

В нынешнем сезоне всё наоборот. Во вчерашнем спринте Александр Поварницын и Максим Цветков стали худшими среди россиян, заняв 40-е и 52-е места соответственно. У женщин, конечно, ситуация получше. Валерия Васнецова в спринте стала 24-й, Казакевич – 30-й, показав второй и третий результат в команде. Но главная проблема девушек – их нестабильность. Сложно заранее сказать, что гонка для спортсменок выйдет отличной, а при оберхофской погоде эта миссия и вовсе кажется невыполнимой. Очевидно, что особых шансов попасть в тройку призёров у команды нет, поможет лишь чудо.

В сингл-микст же были включены лидеры по итогам спринта. Кристина Резцова была седьмой, Антон Бабиков – шестой. Разве что Александру Логинову дали передохнуть, но на его фоне Бабиков не выглядит хуже. Скорее, даже наоборот, ведь Антон – меткий стрелок, что точно нужно по оберхофской погоде. Шансы у россиян на подиум в гонке высокие, тем более многие сборные сделали упор именно на смешанную эстафету, поставив в неё лидеров.

Особый рейтинг

Такое, казалось бы, странное решение тренеров легко объясняется задачами, которые стоят на гонку. Главная – борьба за олимпийские квоты. В нынешнем сезоне на Олимпийских играх решили уравнять число женских и мужских команд, при этом почти не увеличивая число участников. Как итог – пришлось урезать имеющиеся квоты в других видах спорта. Пострадал и биатлон.

Теперь, чтобы иметь максимальную квоту в шесть спортсменов, надо не просто попасть в топ-5 Кубка наций, а входить в топ-3 по рейтингу олимпийских квот. Страны, занявшие места с 4-го по 10-е этого рейтинга, получают квоту в пять человек, с 11-го по 20-е – четыре, дальше – максимум два.

Этот рейтинг формируется на основе 12 лучших результатов сборной. В зачёт идут шесть спринтов, одна индивидуальная гонка, три эстафеты, одна смешанная эстафета и один сингл-микст. Учитываются результаты стартов, прошедших с 28 ноября 2020 года, то есть прошлого и нынешнего сезонов.

Окончательный рейтинг, по которому распределят квоты, будет сформирован после 14 января, когда пройдёт женский спринт в Рупольдинге.

Шведско-немецкая борьба

Теперь разберёмся, что же с квотами у российской сборной. Мужчины, в отличие от женщин, в плотной борьбе за топ-3 и шесть спортсменов на Олимпиаде. Сейчас, по информации СБР, Россия идёт на пятом месте с 4228 очками. Четвёртая – Швеция, у которой на 110 очков больше, а третья – Германия, обходящая шведов лишь на одно очко.

В смешанной эстафете у сборной России уже было первое место (как раз в прошлом сезоне в Оберхофе). Очки начисляются лишь за лучший результат, а так как выше первого места быть нельзя, то в «смешанке» россияне не получат ничего, даже если вновь выиграют. А вот у соперников шансы улучшить свои позиции есть: шведам для этого надо стать первыми или вторыми, а немцам занять любое место с 1-го по 4-е. Соперники прекрасно понимают это, потому и выставляют наиболее боеспособные составы: Самуэльссон, Понсилуома и сестрички Эберг – у шведов, Рес, Долль, Хинц и Фойгт – у немцев.

В сингл-миксте же сборной необходимо подниматься выше. Пока лучшим результатом команды является пятое место в Нове-Место, то есть желанные очки принесёт любое призовое место и даже деревянная медаль. Швеция набрать очки не может, так как уже имеет победу в дисциплине, Германия же будет в плюсе, если попадёт на подиум. Тут команды соперников тоже учли эти факты. Шведы поставили Нелина и Скоттхейм, а немцы – Лессера и Хильдебранд.

Получается, в сингл-миксте сборной России в идеале нужно заехать в медали, а в обычной смешанной эстафете постараться не пустить соперников выше. Посмотрим, насколько тренеры не прогадали и как россияне будут выполнять задачу по завоеванию дополнительной квоты.