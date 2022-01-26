Дырявый «пузырь». В сборной России по фигурному катанию разгорается эпидемия коронавируса

Считанные дни остаются до старта Олимпийских игр в Пекине, а сборная России уже несёт потери. Положительный тест на коронавирус лишил Михаила Коляду возможности взять реванш за Пхёнчхан, а нашу команду явного лидера среди мужчин. И это фигурист ещё не успел попасть на предолимпийские сборы, которые на поверку оказались не такими безопасными, как предполагалось изначально. В Красноярске среди членов нашей команды выявлено уже три случая заражения. В сборной России разгорается настоящая эпидемия.

Федерация приняла странное решение собрать и основной, и запасной состав на одной арене в Красноярске, не организовав «пузырь». Всего за полторы недели до Олимпиады наши фигуристы оказались в настоящей опасности.

Несостоявшийся «пузырь» в Красноярске

Идея нашей федерации провести сборы в Красноярске перед Олимпиадой, на первый взгляд, была хороша. Близкий к Пекину часовой пояс и все условия для тренировок в ледовом дворце «Кристалл арена» обещали комфортную и безопасную подготовку в закрытом режиме. Однако закрыться от вируса не удалось. У Егора Базина, выступающего в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой в танцах на льду, прямо на сборах обнаружили ковид. Ребята не входили в основной олимпийский состав, но являлись первыми запасными и активно готовились, чтобы при необходимости подстраховать. Успели ли они пообщаться с другими фигуристами на сборах, история умалчивает. Но то, что приехавший вместе с ними тренер Денис Самохин тоже сдал положительный тест на коронавирус, доверия не внушает.

На Базине и Самохине список заболевших коронавирусом в Красноярске не заканчивается: ковид подтвердили и у тренера по ОФП из группы Алексея Мишина. Как выяснилось позже, до этих случаев заражения никакого «пузыря» на предолимпийском сборе фактически не было. Только после появления положительных тестов правила решили ужесточить.

Вовремя, ничего не скажешь.

На предолимпийских сборах будут лишние люди?

В такой напряжённой ситуации особенно странным выглядит разрешение чиновников привезти Этери Тутберидзе с основной командой сразу двух юниорок — выигравшую первенство России Софью Акатьеву и занявшую там же пятое место Аделию Петросян. Такое решение объясняется тем, что на время Олимпиады «Хрустальный» останется без ведущих тренеров, а Софье и Аделии нужно быть в боевой готовности перед юниорским чемпионатом мира. Акатьева поедет на турнир в Софию первым номером сборной, а Петросян по итогам первенства претендует на место запасной.

Юниорский чемпионат мира — это, конечно, важно. Но важнее ли Олимпийских игр, к которым спортсмены идут всю жизнь? Жаль, что юниоркам Тутберидзе придётся провести много времени без своих основных тренеров, но подвергать дополнительному риску олимпийцев из-за этого — глупо. Не нужны на сборах перед Пекином лишние люди, пусть и с отрицательными тестами. Сегодня они отрицательные, завтра — положительные, а послезавтра они положительные у того, кому выступать через несколько дней на Олимпиаде. Но нашей федерации почему-то до этого нет дела. Такое ощущение, будто чиновники уверены, что российских спортсменов разгорающийся «омикрон» обойдёт стороной.

Никто не застрахован

Российская сборная уже лишилась лидера в мужском катании Михаила Коляды. Он сдал положительный тест на коронавирус перед вылетом в Красноярск, а не на самих сборах, но от этого ничуть не легче. Ещё 22 января Алексей Мишин говорил, что фигурист пошёл на поправку после травмы и получил олимпийскую форму, а через три дня его заменили на Евгения Семененко из-за подхваченного ковида. Невозможно представить, что чувствует Михаил, когда его путёвка на старт всей жизни выскользнула из рук в последний момент. Да и его тренерам тоже тяжело. Мишин не нашёл слов, чтобы описать происходящее.

«Момент очень тяжёлый, и неочевидно, что сейчас нужно что-то говорить. Он подхватил коронавирус в самый неподходящий момент», — приводит слова Мишина «РИА Новости».

Это лишь доказывает, что никто не застрахован, а вакцина не даёт гарантий, хоть с ней и безопаснее. При этом привиты у нас далеко не все фигуристы в олимпийской сборной. Несовершеннолетние, и здесь речь, разумеется, о Валиевой, Трусовой и Щербаковой, едут в Пекин без вакцины. Нужно ли нашим девочкам дополнительно рисковать на сборах, куда уже проник вирус? Едва ли. Подготовка на родном катке, как ни странно, выглядит безопаснее, чем в «пузыре» в Красноярске, который оказался не без «дырок».

Степанова и Букин отказались от сборов

В нынешней ситуации с пандемией вообще не стоило отправлять фигуристов в Красноярск. Собрать и основных, и запасных в одном месте, чтобы вместе все и заразились? Понятно, предполагалось, что все будут здоровы, а контакты с внешним миром исключены. Но даже если бы этот неудавшийся «пузырь» с самого начала организовали как следует, то риск заражения во время перелёта никто не отменял. Спортсмены летели на сборы разными рейсами в разные дни, группа Тутберидзе прилетает сегодня. Куча контактов у каждого спортсмена и тренера. У нашей сборной просто не было шансов избежать неприятных последствий.

Возможно, группе Тутберидзе после известия о случаях коронавируса в Красноярске следовало последовать примеру наших танцоров Александры Степановой и Ивана Букина, которые остались готовиться к Олимпиаде в Москве. Саша и Ваня также планировали полететь на сборы сегодня, но, оценив все риски, решили, что безопаснее тренироваться на своём катке. Пропустив прошлые Олимпийские игры, они не хотят повторения истории. Слишком высока цена одного неудачного контакта.

В Пекин Степанова и Букин могут полететь со всей сборной через Красноярск либо прямым рейсом из Москвы. Они всё равно рискуют, но уповать на нашу федерацию не намерены. Чиновники показали, что организовать безопасные сборы они не способны, а значит, надеяться фигуристам можно только на себя.