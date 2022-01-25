«Морально был совершенно убит». Личная трагедия фигуриста Михаила Коляды

Михаила Коляду постигло настоящее несчастье. Фигурист, целенаправленно готовящийся к своей второй и, вероятно, последней Олимпиаде, получил положительный тест на коронавирус. В самый неподходящий момент, прямо перед предолимпийскими сборами. Теперь в Пекин он точно не поедет, а заменит его там Евгений Семененко.

Для 26-летнего фигуриста это личная трагедия. Путь Михаила в спорте был сложен и тернист. После провала на Олимпиаде в Пхёнчхане его травили болельщики и эксперты, а сам он «хотел расстрелять себя из пулемёта». Коляда погрузился в глубокий кризис, ко всему прочему его подводило и здоровье. Казалось, из этой ямы ему уже не выбраться. Но он перешёл к легендарному Алексею Мишину, перезапустил свою карьеру и вернулся намного сильнее.



Олимпиада в Пекине должна была стать его искуплением и счастливой точкой в его многострадальной карьере. Но, видимо, не судьба.

Коляду загнобили на Олимпиаде в Пхёнчхане

Четыре года назад Коляда пережил настоящий кошмар. Фигурист вчистую провалил короткую программу в олимпийском командном турнире, во многом став причиной обидного серебра России. От нашей крепкой и молодой сборной ждали только золота. И болельщики, и эксперты спали и видели, как наши фигуристы возвращаются из Пхёнчхана олимпийскими чемпионами. Но не сложилось. Слишком сильны были канадцы, а ошибки Коляды даже не дали возможности навязать им борьбу. Мише за свой провал пришлось дорого заплатить — щадить фигуриста не собирался никто.



«На это тяжело даже смотреть. Он не боролся, не катался. Он так всегда делает, он никогда не борется», — говорила Татьяна Тарасова.



«Я считаю, что у всех фигуристов, кто борется на Олимпиаде за медали, должны быть железные яйца. А Миша всегда находился в слишком мягких условиях. На мой взгляд, такой спортсмен всегда будет допускать срывы во время старта», — говорил Олег Васильев.

«Сказал Татьяне Тарасовой после выступления Коляды: «Здорово, что я не выступаю в этом командном турнире. Если бы выступал и увидел в раздевалке Коляду, дал бы ему леща», — говорил Максим Траньков.



Михаил получил огромную порцию негатива от экспертов и болельщиков за свои срывы. Но правда в том, что даже при идеальных выступлениях фигуриста наша сборная золото бы не взяла. Россия проиграла Канаде аж семь баллов. Увы, не только мужским одиночным катанием. Признавала это и капитан сборной Екатерина Боброва.



«Мы расстроились из-за того, какая атака была на Мишу. Люди не понимали, под каким давлением он выступал. Не нужно его корить за ошибки, которые бывают у каждого. Тем более, даже если бы он откатал всё чисто, это не принесло бы нам золото. Все выступили на максимуме своих возможностей. И мы счастливы своему серебру», – сказала Боброва.

«Морально был совершенно убит, пережил сильнейшую эмоциональную встряску»

Даже несмотря на поддержку сборной, Коляда очень тяжело переживал последствия срыва в командном турнире. Наверняка состояние фигуриста усугубляла и критика со стороны болельщиков и экспертов. Миша признавался, что пережить то, что он пережил после Пхёнчхана, он не пожелал бы никому.



«Так тяжело мне ещё не было ни разу в жизни. Физически я даже не устал. Но морально был совершенно убит, пережил сильнейшую эмоциональную встряску», — говорил Коляда «Р-Спорту».



Любой на месте Миши мог бы сдаться после такого. Но он продолжил бороться. Хоть и не всегда успешно.

«Если бы встретился с кем-то из критикующих, предложил бы ему пройти мой путь»

Постолимпийский сезон прошёл для Коляды неудачно. Он сохранил статус лидера сборной России, но на международных турнирах не блистал. Миша мог идеально откатать одну из программ и выбиться в лидеры, но другую завалить настолько, что пролетал мимо всех наград. Так произошло, например, на чемпионате Европы, после которого Коляде вновь досталась отборная порция критики. Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин откровенно называли прокат «Кармен» Михаила позором. Но сам Коляда, кажется, к тому времени уже привык к негативу в свою сторону, начав относиться к нему по-философски.



«Если бы встретился с кем-то из огульно критикующих лично меня, предложил бы ему надеть мои сапоги и пройти мой путь. А потом мы бы с ним поговорили, но уже на равных. Тогда недопонимания было бы гораздо меньше», — говорил Миша.



На чемпионате мира Коляда вновь не блистал, но занял достойное шестое место. А после этого с ним случилась неприятность — он попал в больницу из-за рецидива гайморита. Причём проблемы с отоларингологией к новому сезону решить не удалось. Миша выступил на открытых прокатах, а потом снялся с этапов Гран-при из-за потребности в лечении хронического синусита. В конце октября фигурист сделал операцию, но в сезон так и не вышел. А на его место пришли новые лидеры: Дмитрий Алиев и Артур Даниелян взяли золото и серебро чемпионата Европы и показали, что в нашем мужском одиночном есть таланты помимо Коляды.



За этот сезон многие уже успели списать Мишу со счетов и отправили его на пенсию. О фигуристе не было ни слуху ни духу, а его уход из спорта не казался фатальным. На триумфальное возвращение Коляды никто не рассчитывал. А зря. Никто не догадывался, сколько восхищения ещё способен подарить Миша любителям фигурного катания.

Ренессанс Коляды

После операции Коляда решил начать карьеру с чистого листа. Он ушёл из группы Валентины Чеботарёвой, с которой тренировался 20 лет, в школу легендарного Алексея Мишина. И этот переход подарил спортсмену новую жизнь — Коляда предстал усиленной версией себя: хладнокровной, стабильной, но всё ещё обладающей магическим уровнем катания.



На открытых прокатах сборной России Миша затмил даже наших потрясающих одиночниц, что сделать практически невозможно. Коляда отлично выступил в короткой программе, а в произвольной и вовсе выдал шедевр — проникновенную постановку под названием «Белый ворон». Смотря на ренессанс Михаила, зрители не могли сдержать слёз. Вот он, Коляда, которого все мечтали увидеть годами. Фигурист вернулся в спорт после многих тяжёлых препятствий, чтобы штурмовать Олимпиаду.



Прошлый сезон прошёл для Миши триумфально. Он выиграл все соревнования, в которых участвовал, за исключением чемпионата мира. На турнире в Стокгольме он стал пятым, что при нынешнем уровне конкуренции сродни победе. А главное, в паре с Евгением Семененко он принёс России третью квоту на Олимпиаду.



За этот год Коляда кардинально поменял отношение к себе, заставив и экспертов, и зрителей восхищаться своим катанием. Михаилу предрекали борьбу за пьедестал на Олимпиаде в Пекине.

Коляду настигла чёрная полоса

В нынешнем же сезоне Коляду будто настигла чёрная полоса. Фигурист потерял стабильность, а его новые постановки сильно уступали по зрелищности прошлогодним. Тем не менее Михаилу удавалось удерживаться в элите фигурного катания — он стал единственным российским одиночником, который отобрался в финал Гран-при. После серии неудач Коляда вместе с Мишиным решили вернуть счастливую программу «Белый ворон», чтобы с ней штурмовать Олимпиаду. Но главные неприятности ждали их впереди. Михаил не смог защитить титул чемпиона России, а затем ещё и пропустил чемпионат Европы из-за травмы. Тем не менее в состав сборной на Олимпиаду его включили. Но числиться в нём Коляде пришлось недолго. Положительный тест перед предолимпийскими сборами перечеркнул все шансы Миши попасть на Игры.



Олимпиада в Пекине должна была стать вершиной его карьеры и искуплением за срыв в Пхёнчхане. Миша шёл к этому четыре года. Ложился на операционный стол и пропустил сезон ради этого. Сменил тренера и открыл публике нового себя. Он боролся за эту Олимпиаду, и он её заслужил. Но судьба решила по-другому — в Пекине Коляда уже точно не выступит.

Коляда уйдёт из спорта?

Мише уже 26 лет, а это внушительный возраст для фигурного катания. Трудно поверить, что он останется на ещё один четырёхлетний цикл, а здоровье позволит ему бороться за третью Олимпиаду. Откровенно говоря, Коляда потерял возможность поставить счастливую точку в своей карьере. Настоящая трагедия для фигуриста, который после всех пхёнчханских ужасов наверняка только об этом и мечтал. Красивого хэппи-энда в спортивной карьере Коляды, по всей видимости, не будет. Тут как бы не сломаться и вообще не бросить всё после злосчастного положительного теста.



Но хочется верить, что Миша стойко перенесёт испытание, выпавшее на его долю, и останется в спорте хотя бы до чемпионата мира, где он совершенно точно сможет биться за медаль. Быть может, судьба ещё воздаст Коляде за все страдания, которые ему пришлось пережить.