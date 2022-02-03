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Шансы российских фигуристов в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине: битва с американцами, опасная замена в парах

Российских фигуристов ждёт тяжёлая битва с американцами. Но золота нашу команду не лишить?
Екатерина Авдонина
Шансы российских фигуристов в командном турнире
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Рассказываем о шансах нашей сборной в олимпийском команднике и сравниваем результаты с главными соперниками.

От сборной России по фигурному катанию на командном турнире в Пекине ожидают ни много ни мало золота.

Шансы у наших спортсменов действительно прекрасные, однако олимпийский триумф может сорваться из-за ошибки в составе.

Замена мировых лидеров Анастасии Мишиной и Александра в одном из видов программы напрашивается давно. Вот только способны ли нестабильные ученики Этери Тутберидзе и Тамары Москвиной взять себя в руки и выдать чистый прокат в Китае — ещё большой вопрос.

На хвосте у нас сильные американцы. А любая ошибка лишит нас важного преимущества.

Рассказываем о шансах российских фигуристов в олимпийском команднике и сравниваем результаты с соперниками.

Выступление Кондратюка в команднике — это лотерея

При всём уважении к сборным Чехии, Украины, Грузии, Германии и Италии, бороться за тройку лидеров в каждом из видов будут участники из других стран. Основным соперником России в олимпийском команднике станет команда США, но зацепиться за высокие баллы смогут и китайцы с японцами, а также канадцы.

Особенно жарко будет в соревнованиях мужчин, где результат может оказаться непредсказуемым. Турнир откроется как раз с их короткой программы. От нас в Пекине с большой долей вероятности выступит Марк Кондратюк, отлично проявивший себя на чемпионатах Европы и России. В последнее время ученик Светланы Соколовской набирает в районе 97-99 баллов в короткой программе, но ещё ни разу не преодолел порог в 100 очков. На фоне других спортсменов это неплохой результат: при удачном раскладе Марк может рассчитывать на третье место с 8 баллами. «Десятка» и «девятка», скорее всего, отойдут представителям США и Японии.

Тем не менее Кондратюку придётся непросто, ведь следом за ним идут сразу несколько сильных конкурентов. Качнуть чашу весов в свою сторону способны итальянец Даниэль Грассль и китаец Цзинь Боян, канадец Киган Мессинг, а также ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили.

В произвольной программе россиянин тоже может как набрать заветную «восьмёрку», так и оказаться в конце списка с 5 баллами. Даже при отсутствии Нэйтана Чена (предполагается, что он выступит только в первый день соревнований) максимальное количество очков, вероятно, отойдёт американцу: Винсент Чжоу постарается повторить рекорд коллеги по сборной и прыгнуть пять квадов. Последующая рокировка баллов больше похожа на лотерею и зависит от прокатов фигуристов — Марку как никогда нужно показать свой оптимальный контент без серьёзных ошибок.

Предполагаемая сумма сборной России в соревнованиях мужчин: 16 баллов.

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У иностранных фигуристок нет шансов против россиянок

В женском одиночном катании наша сборная, напротив, явный фаворит. В короткой программе Камила Валиева, очевидно, заберёт 10 баллов. Её тройной аксель в этом сезоне практически не даёт сбоев, в отличие от её соперниц. Ни Вакаба Хигути, ни Мана Кавабе не показывают такую феноменальную стабильность, а более скромная оценка за компоненты значительно снижает их шансы на лидерство.

Не стоит ждать от них прорыва и в произвольной программе. Вместо Камилы там может выступить как Анна Щербакова, так и Александра Трусова, и обе ни за что не упустят победу. Подопечные Этери Тутберидзе уже на первой тренировке в Китае показали, что бороться с ними абсолютно бесполезно. Щербакова легко и непринуждённо разминала коронный каскад лутц-риттбергер, а также несколько раз зашла на четверные лутц и флип. Привычно штамповала квады и Трусова. Русская ракета по-прежнему поражает воображение. Фигуристка без труда прыгнула каскад из четверного лутца и тройного сальхова через ойлер, повторила комбинацию уже с тройным тулупом и отрепетировала каскад из четверного и тройного тулупов. Была попытка сольного лутца, но на нём Саша упала. Зато четверные флип и сальхов вышли чудесными.

Похоже, борьба Трусовой и Щербаковой за произвольную программу в командном турнире в самом разгаре.

Предполагаемая сумма сборной России в соревнованиях женщин: 20 баллов.

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В парном катании опасно делать замену?

В танцах на льду нет никакой интриги. Наша федерация не стала рисковать и поставила на обе программы Викторию Синицину и Никиту Кацалапову. Именно они разминались перед стартом турнира на пекинской арене, в то время как вторая пара страны Александра Степанова и Иван Букин только готовилась к вылету в Китай. Нет никаких сомнений, что ученики Александра Жулина два раза возьмут по 10 баллов, поскольку в команднике не примут участия французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Следом за ними расположатся американцы Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью и канадцы Пайпер Гиллес/Поля Пуарье. В произвольном танце на лёд выйдут ещё одни представители Соединённых Штатов — Мэдисон Чок/Эван Бейтс, но общее положение дел это вряд ли поменяет.

Предполагаемая сумма сборной России в соревнованиях танцевальных дуэтов: 20 баллов.

У спортивных пар ситуация немного сложнее. Действующие чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов могли бы обеспечить нам отрыв в обоих видах, но возможна и замена на Евгению Тарасову и Владимира Морозова, запасными остаются Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Теоретически все три дуэта могут обходить наших основных соперников китайцев Вэньцзин Суй и Цун Хань, но предопределить исход их схватки нереально. Ученики Этери Тутберидзе и Тамары Москвиной могут оступиться, и тогда ценные баллы достанутся другим. Учитывая, что американские спортсмены Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер будут где-то поблизости, решение со сменой участников нужно принимать очень аккуратно.

Предполагаемая сумма сборной России в соревнованиях спортивных пар: 20 баллов.

Объективно наша команда может заработать около 76 баллов, но для этого фигуристам придётся выдать серию классных прокатов без помарок. В случае форс-мажоров преимущество россиян значительно снизится. Главное, чтобы эта цифра не упала до 70 очков, ведь, как показывают примерные подсчёты, именно столько могут набрать американцы, показавшие свой максимум.

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