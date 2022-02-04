Кондратюк выдал героический прокат на Олимпиаде! Сборная России всё ближе к золоту?

В третий раз в истории Олимпийские игры для фигуристов стартовали с командных соревнований. На ледовой арене в Пекине за максимальное количество баллов предстояло бороться лучшим представителям девяти стран — России, США, Канады, Японии, Китая, Италии, Германии, Грузии и Чехии. И хотя не все из них входят в мировую элиту, короткая программа у мужчин обещала быть жаркой.

Особенно трудная задача стояла перед Марком Кондратюком. В окружении опытных соперников 18-летний дебютант Игр не выглядел фаворитом. Тем не менее фигурист справился с нервами и выдал героический прокат в Пекине, добыв для страны драгоценные восемь баллов.

Лишь японец и американец оказались сильнее нашего блестящего фигуриста.

Иностранцы ошиблись и дали фору россиянину

Открывать соревнования выпало немцу Паулю Фенцу. 29-летний спортсмен не лучшим образом справился с собственным контентом, что серьёзно отразилось на его оценке. Неидеален оказался и канадец Роман Садовский, допустивший степаут на четверном сальхове и едва не сорвавший каскад из-за плохого выезда на первом прыжке. С «бабочки» на квад-сальхове начал свой прокат Михал Бржезина из Чехии, но затем он собрался и приземлил тройной аксель и каскад флип-тулуп. Обратная ситуация произошла с китайским фигуристом Бояном Цзинем. Исполнив сложнейшую комбинацию из четверного лутца и двойного тулупа, он упал на квад-тулупе. Тем не менее это не смазало общего впечатления от его самобытной программы под удары китайского барабана тангу. Судьи оценили выступление Бояна в 82,87 балла.

После первой разминки можно было сделать лишь один вывод: иностранцы ошиблись и дали фору россиянину, которому предстояло выступать следом за ними. Оставалось лишь воспользоваться этой возможностью.

Кондратюк выдал героический прокат на Олимпиаде

Именно это и сделал Марк Кондратюк, чья звезда в мире большого спорта взошла совсем недавно. В этом сезоне ученик Светланы Соколовской проделал колоссальную работу, превратившись в безоговорочного лидера нашей сборной. Именно он добыл для страны третью олимпийскую квоту на турнире в Оберстдорфе. В Санкт-Петербурге он выиграл чемпионат России, сенсационно обыграв Михаила Коляду, а затем довершил своё победное шествие в Таллине, взяв золото европейского первенства.

В китайской столице перед Кондратюком стояла непростая задача — постараться заработать как можно больше баллов в короткой программе. Серьёзные соперники ничуть не смутили юного спортсмена. Свежий, дерзкий и агрессивный — так назвал Марка олимпийский чемпион Алексей Ягудин и не ошибся. Воспитанник ЦСКА показал выдающееся катание. Четверной тулуп, тройной аксель, каскад четверной сальхов — тройной тулуп — всё выполнено на высочайшем уровне. Яркая нестандартная постановка под саундтрек из известного турецкого сериала «Великолепный век» задала в зале отличную атмосферу. После последнего элемента Марк заметно раскрепостился и выложился на дорожке шагов и вращениях, чем заслужил высокую оценку за компоненты. Всего от арбитров он получил 95,81 балла.

«Браво! Это то самое олимпийское катание, которое мы все так хотели с вами наблюдать именно от наших спортсменов. Марк, спасибо тебе огромное за этот прокат. Это было просто потрясающе! Все элементы были выполнены на высшем уровне. И конечно, твоя энергетика, благодаря которой ты полюбился всей стране, а уже теперь наверное и миру», — сказала Евгения Медведева в эфире Первого канала.

«Внутри какой-то пожар, причём этот пожар невозможно потушить! Это харизма, которой он окутал, именно его харизма. Какое же это счастье сейчас наблюдать абсолютно чистейшее катание в исполнении Марка Кондратюка», — вторил двукратной чемпионке мира Алексей Ягудин.

Опытного ученика Тутберидзе подвели нервы

После блестящего выступления Кондратюка моральный настрой конкурентов мог слегка поугаснуть. Но Сёма Уно не дал этому случиться: японец выдал безупречный прокат с четверным флипом, каскадом из четверного и тройного тулупов и тройным акселем. Мягкое, пластичное катание под трогательную скрипку Антонио Вивальди заворожило публику, равно как и судей, оценивших его программу в 105,46 балла. Это личный рекорд фигуриста!

Пытался совладать с нервами и Морис Квителашвили. Ученик Этери Тутберидзе играючи исполнил каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Немного пошатнуло спортсмена на тройном акселе, зато тулуп в четыре оборота вышел образцовым. Лиричная программа Мориса произвела приятное впечатление, однако было видно, что фигурист немного сдерживает себя. Напряжение от Олимпийских игр завладело Квителашвили — в «кисс-энд-край» он выглядел несколько расстроенным, очевидно, понимая, что не всё получилось. Это подтвердила и его оценка — 92,37 балла. Дебютант Марк Кондратюк опередил его более чем на три балла.

Чен принёс победу сборной США

Фаворитом турнира в Пекине, конечно же, считался американец Нэйтан Чен. Трёхкратный чемпион мира в очередной раз доказал, что равных ему просто нет. Чистейший четверной флип открыл его прокат, затем фигурист приземлил прекрасный тройной аксель, а во второй половине программы зрители лицезрели сложнейший каскад из четверного лутца и тройного тулупа. Каждое движение Нэйтана заставляло сердце замирать. Хореографически сложная, вкусная, как выразился Алексей Ягудин, программа никого не оставила равнодушным. 111,71 балла — таков результат Чена.

«Он просто лютый. Как он это делает? Если Олимпиада — это другая планета, то это Нэйтан Чен — это другая планета!» — комментировал выступление Нэйтана олимпийский чемпион.

Мощная заявка на командный турнир поступила от Даниэля Грассля. Однако несмотря на то, что фигурист устоял на всех элементах, на четверном лутце судьи нашли неясное ребро. С помаркой был исполнен и каскад лутц-тулуп, из-за чего техническая оценка автоматически стала меньше. В итоге итальянский спортсмен набрал всего 88,10 балла, не сумев попасть в призовую тройку.

Её замкнул наш фигурист. Марк Кондратюк доказал, что он — командный игрок, добыв для страны важные восемь баллов. Ученик Светланы Соколовской первым из атлетов приблизил Россию к заветному золоту.