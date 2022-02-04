Американцы на первом месте – это вина только наших фигуристов. Разбор судейских оценок

Олимпиада в Пекине началась с настоящей сенсации. Виктория Синицина и Никита Кацалапов неожиданно проиграли ритм-танец в командных соревнованиях американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донахью. Причём обошли конкуренты из США наших фигуристов на полтора балла — для танцев на льду разрыв немаленький.

Многие поспешили списать поражение Вики с Никитой на несправедливое судейство. Якобы арбитры хотят искусственно создать интригу в командном турнире. Но как бы не так. Российские фигуристы сами дали повод себя опустить под американцев, допустив очень грубую ошибку.

Как бы ни хотелось это отрицать, но в своём поражении Синицина и Кацалапов виноваты сами. Они собственноручно отдали Хаббелл и Донохью максимальные баллы.

Неприятный сюрприз от Синициной и Кацалапова

Виктория Синицина и Никита Кацалапов были явными фаворитами в командном турнире на Олимпиаде. Франция в нём не участвует, а значит, с главными соперниками, Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, россияне встретятся позже — в личных соревнованиях. Однако ожидаемых десяти баллов российской команде Вика с Никитой не принесли: добавили в общую копилку лишь девять, так как уступили паре из США. Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью, безусловно, тоже очень сильные танцоры, но на чемпионате мира в Стокгольме наши фигуристы уверенно их обошли.

Однако это было чуть меньше года назад. В этом же сезоне две пары ещё не встречались. И вот их первая встреча преподнесла неприятный сюрприз: Синицина и Кацалапов оказались в роли догоняющих. И не из-за судейских игр, как уже успели предположить некоторые болельщики и эксперты. Самое обидное, что таком положении наш танцевальный дуэт оказался по собственной вине. Ну, или по вине конкретно Никиты, который допустил серьёзную ошибку на дорожке шагов. Не первый, кстати, его грешок за последние старты.

«Была небольшая помарочка у Никиты»

Виктория и Никита выходили на лёд последними из танцевальных пар. Все карты для победы были у них на руках. Выдавать прокат жизни от них не требовалось, но надо было откататься чисто. Не смогли. Никита подвёл, а возможно, его спина, которая периодически доставляет ему проблемы. Как-то иначе объяснить его нелепую ошибку на дорожке шагов не получается. Кацалапов попытался её замаскировать, за что его даже похвалил Илья Авербух, но это было бесполезно. Заметили зрители — заметили и судьи.

«Была небольшая помарочка у Никиты. Она была прямо по центру в дорожке шагов, но он сразу вошёл, добавил корпусом, обыграл её замечательно. Но, к сожалению, это всё-таки серьёзная ошибка», — прокомментировал Авербух в эфире Первого канала.

Да никакая это не помарочка — нет смысла смягчать. Этот замечательный «перформанс» Никиты разом нивелировал их с Викой преимущество на других элементах. По протоколам американцы получили за дорожку на 2,22 балла больше, и этого было достаточно, чтобы оставить нашу пару позади. Оценка за компоненты ничем не помогла: у Синициной и Кацалапова — 38,13 балла; у Хаббелл и Донохью — 38,06. Ничтожная разница, которая при подобных ошибках никакой роли не играет.

«Это просто случайность»

На чемпионате Европы в Таллине Вика с Никитой получили в ритм-танце 87,89 баллов, на командном турнире в Пекине — 85,05. Хаббелл и Донахью судьи оценили в 86,56 балла при чистом катании. Слишком очевидно, что первое место могло быть за нашими танцорами. И ведь начинали катать они в прекрасном настроении, готовые выиграть, а покидали лёд проигравшими самим себе. Печально, когда спортсмены сами всё отдают своим соперникам.

Впрочем, Кацалапов уже после соревнований дал своей ошибке разумное объяснение. Похоже, спина его действительно после чемпионата России больше не беспокоит, а в ритм-танце в этот раз ему банально не повезло. Бывает. Никто не застрахован.

«Как будто конёк попал в след. Очень обидно, потому что вся программа прошла хорошо. Это просто случайность, из-за которой мы потеряли много баллов. Теперь будем спокойнее. Нужно всё держать под контролем», — сказал Кацалапов на встрече с журналистами.

Будем надеяться, что такие случайности больше не помешают Вике с Никитой показать в Пекине всё, на что они способны. А способны они на очень и очень многое.