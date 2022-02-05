«Меня не трогай — не пахну». Как менялись отношения Медведевой и Загитовой после Олимпиады

Олимпийские игры в Пхёнчхане стали переломным моментом в жизни Загитовой и Медведевой. Хрупкая дружба фигуристок оказалась под угрозой, а расстояние и конкуренция в мире шоу-бизнеса обострили их и так непростые отношения.

Так неужели Женя и Алина рассорились навсегда, или Олимпиада в Пекине наконец примирит спортсменок?

Олимпиада раздора

Противостояние Медведевой и Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане войдёт в историю как одно из ярчайших и динамичных в фигурном катании. Спортсменки, буквально выросшие на одном льду, разыграли между собой медали главного старта четырёхлетия. Естественно, не обошлось без драмы: если выступление Алины на корейской арене завершилось триумфом, то серебро Жени стало для неё личной трагедией. Брошенные в порыве эмоций слова о сдерживании соперницы в юниорах и реакция самой Этери Тутберидзе лишь подтверждают это. Однако даже после всего случившегося фигуристка отрицала существование взаимной неприязни. По словам Медведевой, её конкуренция с Загитовой носила здоровый характер, никак не отражаясь на их общении в обычной жизни.

«Я слышала столько раз про то, что Загитова и Медведева — соперницы на льду, за пределами льда… Нет, прежде всего мы люди. Мы общаемся, мы друзья, мы девчонки, мы можем поболтать о чём угодно. Но когда мы на льду — это спорт, настоящий спорт. Мы должны бороться. И на каждом турнире я чувствую себя как на маленькой войне. Спорт — это маленькая война. На льду ты один. Да, твой друг здесь выступает, но ты должен биться с ним», — рассказывала Женя «РИА Новости».

Подобной позиции придерживалась и Алина, утверждавшая, что её победа над Медведевой не повлекла за собой никакого напряжения между ними. Тем не менее оказалось, что олимпийская чемпионка лукавила, а отношения в группе далеки от идеальных.

Холод Загитовой

После скандального перехода Жени к Брайану Орсеру фигуристки заметно отдалились, а после приостановки карьеры и вовсе постарались избегать общества друг друга. На публике они вели себя холодно, лишь изредка улыбаясь на совместных фотографиях для СМИ. А затем стало известно, что Медведева и Загитова не смогут вести программу «Ледниковый период» вместе. Причём, по слухам, инициатива такого решения исходила именно от Алины, которая была против сотрудничества с бывшей соперницей.

Спортсменка крайне расплывчато отзывалась о ней, стараясь не нагнетать обстановку и сохранять нейтралитет. Но однажды спокойствие покинуло Загитову. Когда Дмитрий Губерниев завалил фигуристку неудобными вопросами на интервью, та откровенно растерялась и на вопрос о Медведевой ответила довольно грубо: «Предпочитаю разговаривать только о себе, о своей жизни».

И, похоже, места для Жени там не было. Спортсменки однажды отписались друг от друга в «Инстаграме», чем встревожили своих фанатов, сразу начавших строить теории об их ненависти. Медведева решила успокоить свою аудиторию и прояснила ситуацию.

«Я не могу назвать нас подругами. Вероятно, я злилась в какие-то моменты, но никогда Алину не обижала. Даже намерения такого не было. У нас был разговор об этом. В один момент мы же отписались друг от друга, но потом снова подписались. Я подошла к ней: «Может, уже как-то это? У нас же нормальные отношения». Но потом вся эта тема сошла на нет, ничего не изменилось. Я перед собой чиста», — делилась она в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

«Она её не любит»

Впервые настоящие эмоции от Загитовой мы увидели на Кубке Первого канала, где между фигуристками едва не произошёл мощный конфликт. Команда Алины оказалась лучше и финишировала первой, но своё поражение от «Красной машины» Женя не признала. Это очень не понравилось олимпийской чемпионке, которая мягко, но настойчиво просила Медведеву принять капитуляцию на пресс-конференции. Эпичная словесная пикировка произвела впечатление на журналистов и вот-вот была готова перерасти во что-то большее, но в спор вмешалась ведущая беседы пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина. Тем не менее каждый остался при своём мнении.

«Скажу очень неприятную, противную вещь. Меня не трогай — не пахну. Я вообще не сторонник того, когда своих сталкивают друг с другом. У меня и у Алины есть свои болельщики, и часть из них действительно принципиальная. Это нормально. Я больше болею за спорт. Естественно, за себя, потому что это нормальный человеческий фактор», — именно такой акцент сделала Женя во время выступления на пресс-конференции, а затем ещё раз напомнила, что «Время первых» победила в трёх видах из четырёх. Загитова ответила в сети, подтвердив, что её равнодушие к Медведевой, скорее, напускное, чем реальное.

Увы, дух соперничества порой слишком захватывает фигуристок. За развитием отношений Медведевой и Загитовой на «Ледниковом периоде», наверное, наблюдали даже с большим пристрастием, чем за выступлением участников. Неловкие взгляды, провокационные вопросы и ответы — всё это стало причиной для бурных обсуждений. А шёпот партнёра Жени Дани Милохина и вовсе вбил клин между поклонниками спортсменок.

«Она её не любит», — тиктокер открыто сказал о чувствах двукратной чемпионки мира к Алине.

Так неужели эфемерная дружба, которой фигуристки дорожили во времена юности, безвозвратно ушла? Скорее, нет, чем да. В конце концов, это были слова не Жени, а человека постороннего, не посвящённого в тонкости большого спорта. Медведева и Загитова были амбициозными спортсменками, а сейчас их характер помогает им выживать в мире шоу-бизнеса. Возможно, на Олимпиаде в Пекине, куда фигуристки отправились в качестве репортёров, им удастся наконец поговорить и уладить все разногласия.