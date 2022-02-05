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История отношений Медведевой и Загитовой после Олимпиады-2018: дружба и соперничество, конфликт на Кубке Первого канала

«Меня не трогай — не пахну». Как менялись отношения Медведевой и Загитовой после Олимпиады
Екатерина Авдонина
История отношений Медведевой и Загитовой
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От эфемерной дружбы до открытого конфликта на Кубке Первого канала. Неужели Алину и Женю не примирит даже совместная миссия в Пекине?

Олимпийские игры в Пхёнчхане стали переломным моментом в жизни Загитовой и Медведевой. Хрупкая дружба фигуристок оказалась под угрозой, а расстояние и конкуренция в мире шоу-бизнеса обострили их и так непростые отношения.

Так неужели Женя и Алина рассорились навсегда, или Олимпиада в Пекине наконец примирит спортсменок?

Олимпиада раздора

Противостояние Медведевой и Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане войдёт в историю как одно из ярчайших и динамичных в фигурном катании. Спортсменки, буквально выросшие на одном льду, разыграли между собой медали главного старта четырёхлетия. Естественно, не обошлось без драмы: если выступление Алины на корейской арене завершилось триумфом, то серебро Жени стало для неё личной трагедией. Брошенные в порыве эмоций слова о сдерживании соперницы в юниорах и реакция самой Этери Тутберидзе лишь подтверждают это. Однако даже после всего случившегося фигуристка отрицала существование взаимной неприязни. По словам Медведевой, её конкуренция с Загитовой носила здоровый характер, никак не отражаясь на их общении в обычной жизни.

«Я слышала столько раз про то, что Загитова и Медведева — соперницы на льду, за пределами льда… Нет, прежде всего мы люди. Мы общаемся, мы друзья, мы девчонки, мы можем поболтать о чём угодно. Но когда мы на льду — это спорт, настоящий спорт. Мы должны бороться. И на каждом турнире я чувствую себя как на маленькой войне. Спорт — это маленькая война. На льду ты один. Да, твой друг здесь выступает, но ты должен биться с ним», — рассказывала Женя «РИА Новости».

Подобной позиции придерживалась и Алина, утверждавшая, что её победа над Медведевой не повлекла за собой никакого напряжения между ними. Тем не менее оказалось, что олимпийская чемпионка лукавила, а отношения в группе далеки от идеальных.

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Холод Загитовой

После скандального перехода Жени к Брайану Орсеру фигуристки заметно отдалились, а после приостановки карьеры и вовсе постарались избегать общества друг друга. На публике они вели себя холодно, лишь изредка улыбаясь на совместных фотографиях для СМИ. А затем стало известно, что Медведева и Загитова не смогут вести программу «Ледниковый период» вместе. Причём, по слухам, инициатива такого решения исходила именно от Алины, которая была против сотрудничества с бывшей соперницей.

Спортсменка крайне расплывчато отзывалась о ней, стараясь не нагнетать обстановку и сохранять нейтралитет. Но однажды спокойствие покинуло Загитову. Когда Дмитрий Губерниев завалил фигуристку неудобными вопросами на интервью, та откровенно растерялась и на вопрос о Медведевой ответила довольно грубо: «Предпочитаю разговаривать только о себе, о своей жизни».

И, похоже, места для Жени там не было. Спортсменки однажды отписались друг от друга в «Инстаграме», чем встревожили своих фанатов, сразу начавших строить теории об их ненависти. Медведева решила успокоить свою аудиторию и прояснила ситуацию.

«Я не могу назвать нас подругами. Вероятно, я злилась в какие-то моменты, но никогда Алину не обижала. Даже намерения такого не было. У нас был разговор об этом. В один момент мы же отписались друг от друга, но потом снова подписались. Я подошла к ней: «Может, уже как-то это? У нас же нормальные отношения». Но потом вся эта тема сошла на нет, ничего не изменилось. Я перед собой чиста», — делилась она в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

Противостояние Загитовой и Медведевой — не миф. Фигуристкам действительно есть что делить Противостояние Загитовой и Медведевой — не миф. Фигуристкам действительно есть что делить

«Она её не любит»

Впервые настоящие эмоции от Загитовой мы увидели на Кубке Первого канала, где между фигуристками едва не произошёл мощный конфликт. Команда Алины оказалась лучше и финишировала первой, но своё поражение от «Красной машины» Женя не признала. Это очень не понравилось олимпийской чемпионке, которая мягко, но настойчиво просила Медведеву принять капитуляцию на пресс-конференции. Эпичная словесная пикировка произвела впечатление на журналистов и вот-вот была готова перерасти во что-то большее, но в спор вмешалась ведущая беседы пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина. Тем не менее каждый остался при своём мнении.

«Скажу очень неприятную, противную вещь. Меня не трогай — не пахну. Я вообще не сторонник того, когда своих сталкивают друг с другом. У меня и у Алины есть свои болельщики, и часть из них действительно принципиальная. Это нормально. Я больше болею за спорт. Естественно, за себя, потому что это нормальный человеческий фактор», — именно такой акцент сделала Женя во время выступления на пресс-конференции, а затем ещё раз напомнила, что «Время первых» победила в трёх видах из четырёх. Загитова ответила в сети, подтвердив, что её равнодушие к Медведевой, скорее, напускное, чем реальное.

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Увы, дух соперничества порой слишком захватывает фигуристок. За развитием отношений Медведевой и Загитовой на «Ледниковом периоде», наверное, наблюдали даже с большим пристрастием, чем за выступлением участников. Неловкие взгляды, провокационные вопросы и ответы — всё это стало причиной для бурных обсуждений. А шёпот партнёра Жени Дани Милохина и вовсе вбил клин между поклонниками спортсменок.
«Она её не любит», — тиктокер открыто сказал о чувствах двукратной чемпионки мира к Алине.

Так неужели эфемерная дружба, которой фигуристки дорожили во времена юности, безвозвратно ушла? Скорее, нет, чем да. В конце концов, это были слова не Жени, а человека постороннего, не посвящённого в тонкости большого спорта. Медведева и Загитова были амбициозными спортсменками, а сейчас их характер помогает им выживать в мире шоу-бизнеса. Возможно, на Олимпиаде в Пекине, куда фигуристки отправились в качестве репортёров, им удастся наконец поговорить и уладить все разногласия.

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