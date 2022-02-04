«Не мог представить, что Медведева будет плакать». Первый командный турнир Кондратюка

Готовиться к олимпийскому командному турниру российские фигуристы начали задолго до него. Специально для этого Первый канал в прошлом сезоне даже организовал командник внутри сборной. Правда, бились там фигуристы не за страну, а за Медведеву и Загитову. Тем не менее это не помешало нашим спортсменам прочувствовать атмосферу товарищества и научиться биться за команду в преддверии Олимпиады. А преуспел в этом больше всего, несомненно, Марк Кондратюк.

Тогда ещё 17-летний фигурист затмил скандальное противостояние известных фигуристок, выдав невероятные прокаты. Марк выступил настолько сильно и эмоционально, что заставил разрыдаться своего капитана Евгению Медведеву. А ведь последний раз она показывала слёзы на публике ещё во времена Олимпиады в Пхёнчхане, когда сама оставила всю себя без остатка на льду.

Но не заплакать после безупречного катания парня, в которого никто особо не верил и не желал брать в команду, было просто невозможно.

«Тёмная лошадка» чемпионата России

Марк Кондратюк впервые громко заявил о себе на чемпионате России — 2021 в Челябинске, куда изначально даже не должен был ехать. Попал он туда лишь из-за снятия Артура Даниеляна. А в итоге отлично откатался в обеих программах и выиграл бронзу, став главной сенсацией тех соревнований.

Благодаря успешному выступлению на чемпионате России Марка пригласили участвовать в Кубке Первого канала, но на прыжковый турнир его не позвали. Видимо, посчитали контент молодого фигуриста недостаточно разнообразным, хотя в этом плане он не уступал Михаилу Коляде. Да и в команду на жеребьёвке ни Загитова, ни Медведева брать его не спешили: Женя взяла его, когда на льду из парней больше никого не осталось. Но он доказал, что напрасно в нём сомневались, и зажёг свою звезду на льду «Мегаспорта».

Довёл Медведеву до слёз

Ещё в короткой программе стало понятно, что команде Медведевой «Время первых» достался очень ценный и надёжный игрок. А после произвольной Кондратюка впору было возводить в лигу героев: он оказался единственным из одиночников, кто откатался чисто, причём с тремя квадами. Марк уверенно исполнил четверной тулуп, четверной сальхов и каскад из четверного сальхова и двойного тулупа. Хорош был и каскад с тройным акселем и тройным сальховом через ойлер — его фигурист прыгнул к тому же во второй половине программы.

Однако поразил Марк в первую очередь не сложным контентом и отсутствием ошибок, а тем, как он катался: ни на одном элементе он не забывал о музыке и эмоциях, заряжая своей мощной энергетикой и зрителей, и судей, и, конечно, свою команду.

Эта невероятная энергетика достигла своего апогея у Марка на дорожке шагов: трибуны кричали от восторга, а Евгения Медведева с Анастасией Скопцовой начали плакать. Такой растроганной мы не видели Женю с Олимпийских игр в Пхёнчхане. Марку удалось затронуть самые тонкие струнки её души.

«Знала, что он очень классный»

Когда Марк, закончив свою произвольную, поехал к бортику, Медведева поспешила первой его встретить. Она очень крепко обняла юношу, а затем его тренера Светлану Соколовскую. Максим Траньков тем временем подхватил Марка на руки, а зрители никак не переставали восхищённо ему хлопать.

За свой прокат Марк получил 196,23 балла, опередив самого Михаила Коляду, набравшего 195,02 балла. Это был настоящий успех, вызвавший новую волну всеобщего ликования. И сразу после выставления оценок Женя снова бросилась обнимать героя дня — уже на пару со Скопцовой. Обе фигуристки были невероятно счастливы, что в их команде такой удивительный боец.

Фото: Андрей Голованов, ОКР

Позже Женя объяснила на пресс-конференции свою эмоциональную реакцию на прокат Марка Кондратюка.

«В общем, я знала, что существует Марк, что он очень классный, но как он катается, я не видела. Рада, что в нашем мужском одиночном катании появляются такие звёздочки, которые так здорово передают эмоции. От него сегодня был мощный выброс энергии. Этим можно объяснить мои эмоции», — рассказывала Медведева на пресс-конференции.

«Не мог представить, что я буду кататься, а она будет плакать»

Слёзы Евгении Медведевой на Кубке Первого канала застали Марка Кондратюка врасплох. Он и подумать не мог, что двукратная чемпионка мира однажды может заплакать, глядя на его прокат, но был очень рад оказаться в её команде.

«Если честно, не мог представить такое. Года два-три назад смотрел выступления Жени Медведевой по телевизору — не мог представить, что когда-то я буду кататься, а она будет плакать. Я рад, что попал в команду Жени: она мне помогла, а сейчас я старался помочь ей», — говорил Кондратюк.

А мог ли Марк представить, что через год будет кататься в командных соревнованиях на Олимпийских играх, а Женя будет комментировать его выступления? Правда, без непрошеных слёз, но с улыбкой и верой в того, в кого сама она не сразу поверила.

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