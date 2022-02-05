Как же Непряева «разорвала» соперниц на финише! Есть первая медаль России на Олимпиаде!

На Олимпийских играх в Пекине разыгран первый комплект медалей в лыжных гонках. Девушки выявили сильнейшую в скиатлоне на дистанции 15 км (первую половину гонки бежали классическим стилем, вторую — коньковым). И очень приятно, что в первый же день копилка российской сборной пополнилась медалью.

Расклады перед гонкой

Главным фаворитом женского скиатлона называли Терезе Йохауг, поскольку этот вид программы — один из любимых для норвежки. С 2019 года спортсменка дважды побеждала на чемпионатах мира и трижды — на этапах Кубка мира. Впрочем, скиатлон на Олимпийских играх складывался для звёздной лыжницы не лучшим образом. На играх в Ванкувере и Сочи она осталась без медалей, а в Пхёнчхане не выступала по причине проваленного допинг-теста. Предполагалось, что конкуренцию титулованной норвежке составят шведские спортсменки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон. Этот дуэт набрал приличную форму. Карлссон в нынешнем сезоне дважды обыгрывала Йохауг в дистанционных гонках (пусть и с раздельного старта), а Андерссон ярко выступила на «Тур де Ски», заняв второе место в общем зачёте многодневки.

Четыре года назад победу в скиатлоне на Олимпиаде в Корее одержала Шарлотт Калла. Правда, на этот раз шведскую лыжницу не причисляли к числу фаворитов, поскольку сейчас дела у неё идут далеко не лучшим образом. Шарлотт в этом сезоне ни разу не заезжала даже в десятку на этапах Кубка мира. К числу претенденток на высокие места относили финскую лыжницу Кристу Пярмякоски, на предыдущей Олимпиаде она показала в скиатлоне третий результат.



Российские болельщики рассчитывали на успешное выступление Натальи Непряевой. Начало сезона получилось для спортсменки достаточно непростым, однако в начале этого года она одержала историческую победу на «Тур де Ски». Наталья стала первой лыжницей из России, добившейся такого успеха, и возглавила таблицу общего зачета Кубка мира. У Непряевой уже есть успешный опыт выступления в скиатлоне на крупных турнирах — в 2019-м она завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира. А вот на Играх в Пхёнчхане Наталья заняла лишь восьмое место, проиграв победительнице больше 30 секунд.



Шансов на медали у других россиянок было несколько меньше. Татьяна Сорина показала восьмой результат (лучшее время среди российских лыжниц) в скиатлоне на ЧМ-2021, а Юлия Ступак не попала в десятку. Анастасия Рыгалина дебютирует на Олимпийских играх, и для неё сам факт выступления в гонке — уже большое достижение.

Непряева — в шестёрке избранных после классики

Спортсменки на лыжной трассе в кластере Чжанцзякоу столкнулись в непростыми погодными условиями — сильный ветер и -12 градусов на столбике термометра. На первых же метрах дистанции случился небольшой завал, в результате которого финская лыжница Анне Кюллёнен сразу оказались в роли догоняющей. Первую отсечку в 1,3 км в числе лидеров преодолели главные фавориты — Йохауг, Андерссон и Карлссон. Между ними затесалась американка Рози Бреннен, а Непряева показала девятый результат, но при этом не отпустила далеко от себя главных претенденток на победу.

Йохауг завершила первый круг в статусе лидера, а за ней неустанно следовала Пярмякоски. Все россиянки оказались в первой двадцатке, хотя по телевизионной картинке было видно, как непросто приходится дебютантке Рыгалиной. На одном из спусков упала Юханна Матинтало из Финляндии, однако она быстро нагнала лидирующую группу и завершила первый круг на седьмом месте сразу вслед за Непряевой. К сожалению, на пятом километре дистанции от основной группы отвалились Сорина и Ступак — на следующей отсечке они уже были за пределами первой десятки.

Чуть позже с определёнными сложностями столкнулась Непряева, поскольку основная группа во главе с Йохауг и скандинавскими лыжницами набрала приличный ход. Наталья расположилась на седьмом месте, но при этом с огромным трудом держалась за лидерами. Остальные россиянки после 6 км проигрывали уже больше минуты. Йохауг мощно накатила на финиш второго круга и создала себе небольшой отрыв перед переобуванием. За ней расположились Нисканен, Пярмякоски, Карлссон. Непряева покинула пит-стоп с шестым результатом, отставая от лидера почти на 15 секунд. Исходя из времени других россиянок стало понятно, что только Наталье по силам побороться за награды.

Наталья удержалась за лидерами и сохранила шансы на медаль

Йохауг с первых метров дистанции коньковым стилем показала, что остальным соперницам нечего ловить. На отметке 8,8 км норвежка привезла ближайшим преследовательницам больше 15 секунд, и при этом по ходу гонки ей хватило времени, чтобы поправить лыжное крепление. Непряева по-прежнему находилась в первой шестёрке и сохраняла шансы на медаль. За 5 км до финиша Наталья переместилась на пятую позицию, при этом Карлссон немного оторвалась от преследовательниц в борьбе за серебро. Йохауг оторвалась на 26 секунд, и вряд ли у кого-то уже возникали сомнения в победе норвежки.

Именно в этот момент значительно прибавила Непряева. Наталья, как показалось, с большим трудом удержалась в лидирующей группе, однако завершила предпоследний круг на третьей позиции и практически достала Карлссон. Впрочем, все основные соперницы дышали Непряевой в спину. Йохауг создала себе колоссальный отрыв и мчалась к первой личной победе на Олимпиаде. Наталья в этот момент тащила за собой группу, состоявшую из четырёх спортсменок. Во время подъёма Непряева пропустила вперёд Нисканен, дабы немного перевести дух. Рядом располагались Карлссон и австрийка Штадлобер. Остальные россиянки проигрывали лидеру больше минуты, хотя стоит признать, что дебютантка Рыгалина ворвалась в десятку.

Великолепный финиш Непряевой!

На заключительном отрезке дистанции Непряева продемонстрировала неплохой ход. Было видно, что лыжи у спортсменки работают хорошо, и она держалась за Карлссон. Непряева выдержала натиск и вышла на второе место, пытаясь создать отрыв вместе со Штадлобер. Йохауг финишировала в гордом одиночестве с огромнейшим отрывом и впервые в карьере выиграла личную гонку на Олимпиаде. Непряева, в свою очередь, просто «разорвала» на финишных метрах оставшихся соперниц. Великолепная гонка в исполнении Наталья! Она обставила на финише своих преследовательниц. Рыгалина показала восьмой результат, неплохо для дебюта. Сорина пришла к финишу 11-й, а Ступак — 24-й.

Скиатлон в нынешнем виде дебютировал на Олимпийских играх в 2006 году. Именно тогда в Турине бронзовую медаль сборной России принесла Евгения Медведева-Арбузова. До сегодняшнего дня эта награда была единственной для российской женской сборной на Играх в этой дисциплине.