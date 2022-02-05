«Я думал, что так будет лучше» Латыпов объяснил, почему упустил золото на финишной прямой

Сегодня на зимних Олимпийских играх в Пекине стартовал биатлонный турнир. Его открыла смешанная эстафета, в которой наши биатлонисты Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу. Золотая медаль ушла буквально из-под носа: с последнего огневого рубежа Латыпов уходил первым, однако на финише всё-таки уступил Йоханнесу Бё и Кентену Фийону Майе. Но даже эта бронза стала первой в истории олимпийской медалью наших спортсменов в смешанной эстафете!

После первой передачи эстафеты наша команда была лишь пятой, но уже в минуте от лидеров. А потом Кристина Резцова зашла на штрафной круг после стойки. Казалось, что всё потеряно. Однако Александр Логинов сотворил чудо: проведя идеальный третий этап, он вывел российскую сборную в лидеры. Латыпов был очень хорош, но первое место в битве с сильными конкурентами не удержал. Как бы то ни было, у России есть первая олимпийская медаль в биатлоне за восемь лет.

«С самого начала все понимали, что могут быть сюрпризы»

«Это приятный исход сегодняшнего дня. Состояние сегодня было хорошее. Рад, что получилось отработать с первого круга до последнего. Мы приехали, и с первого дня здесь был такой ветер или чуть сильнее, или очень-очень сильный. Поэтому, когда приходил на рубеж, это уже не было сюрпризом для меня.

Олимпиада – это одна из целей номер один в жизни всех спортсменов, поэтому эта медаль очень важна. Я очень рад, что удалось завоевать её.



Гонка получилась сумбурная. С самого начала все понимали, что могут быть сюрпризы. Рад, что получилось отработать на рубеже, после чего и получилось побороться за медаль. Поздравлений очень много. До пресс-конференции успел ответить родным», – сказал Александр Логинов.

«Это победа для нас, хоть медаль и не золотая»

«Когда уходила на штрафной круг, мысли были бежать как можно быстрее, потому что я видела девчонок, которые уходили и на два круга. Это была не столько моя ошибка в стрельбе, сколько внешние факторы. Понимала, что нужно бежать как можно быстрее, потому что может случиться всё что угодно. Знала, что нужно Саню как можно быстрее отправить, чтобы он всё зарешал.

Эта медаль как минимум придаст олимпийской уверенности, которая важна для меня как для человека, который в первый раз на Олимпиаде. Немножко всё равно сомневаешься, сможешь ты или не сможешь. Хотя в голове понимаешь, что соперники все одни и те же, гонки одинаковые.

Стрельба стоя? Здесь в принципе была непростая обстановка. Когда я пришла на стойку, попала в порыв. Слишком долго стреляла, начался тремор, брала дополнительные патроны, не могла даже мушку нормально навести. Я рада, что мы с медалью. Это победа для нас, хоть медаль и не золотая. Среди таких соперников быть третьими – это огромный успех.

Я не думала летом, что буду сидеть здесь и праздновать. Я просто делала всё, чтобы сюда попасть. Повторить достижения мамы? Я бы хотела говорить о своих достижениях, а не пытаться гнаться за чужими. И с мамой я пока пообщаться не успела», – отреагировала Кристина Резцова.

«Ещё не успел подумать, проанализировать. Но это отличная гонка, и я рад»

«Я не успел подумать, проанализировать. Очень рад. Слава богу, что в момент, когда болел коронавирусом, я не был один. Меня поддержали тренеры, родные и близкие. Мы стараемся в любом случае. Я очень этому результату рад.

Жалею ли, что тащил соперников за собой? Нет, получилось как получилось. Я думал, что так будет лучше. Если бы использовал другой вариант, не знаю, как бы всё сложилось. Так мне было, по крайней мере, комфортнее. В любом случае это отличная гонка, и я рад.



Я благодарен богу, что у меня есть такая поддержка. Все делали абсолютно всё, чтобы к Олимпиаде подойти к оптимальной форме. Последний круг? Задумка была такой, чтобы убегать с самого начала, но это не получилось. В итоге пришлось натягивать весь круг, на последнем спуске сел первым, сделал небольшой рывок, на финиш сил немного не хватило. Ошибка? Надо сначала обсудить с тренерами. Самочувствие пока не то, которое хотелось бы. С каждым днём набираю форму и буду чувствовать себя всё лучше», – поделился эмоциями Эдуард Латыпов.

«Есть медалька — и слава богу!»

«Сложная эстафета! Кристюше круг помешал. Ходом была хороша, но круг был. Ребята — молодцы. Конечно, Эдику после болезни тяжело. Саша Логинов — огромный молодец. По крайней мере, бронзу зацепили. Есть медалька — и слава богу!» — сказала трёхкратная олимпийская чемпиона, мама Кристины Резцовой Анфиса.

«Гонка просто шик! Великое достижение России. Бронза — потрясающий успех! Биатлонные боги сегодня подарили потрясающую гонку. Я очень надеялся на медали, и мы их сегодня взяли», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

«Хочется поздравить наших биатлонистов. Какие сейчас чувства? Очень рада. Слёзы наворачиваются, молодцы. Конечно, аппетит всегда приходит во время еды, хочется золота, и были все шансы. Но, думаю, надо уметь радоваться результату, радоваться бронзе. Надо наслаждаться нашим успехом. Тем более это первая наша олимпийская медаль в этой дисциплине. Ребята показывают, что они в хорошей форме, и они будут способны бороться дальше. Первый день всегда самый сложный, поэтому здорово, что всё получилось. Круто! Так держать!» — сказала двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева «Матч ТВ».

«Это уже история!»

«Безусловный успех наших ребят! Всегда хочется больше и нам, и всем участникам, но это спорт. Грех говорить, что бронза — это мало. Очень трудно в нужном месте и в нужное время вчетвером показывать свой максимум среди лучших спортсменов планеты. Очень доволен результатом, а считать могли или не могли…

Это уже история! Причём не просто достойный, а достойнейший результат с нашей стороны! Ребята огромные молодцы. Мы все очень рады! Не только мы, да и вся страна радуется вместе с нами. Золотые медали никуда не уйдут: будем бороться и стараться в каждой гонке. Побеждать будут сильнейшие, на то это и Олимпийские игры!» – сказал вице-президент СБР Алексей Нуждов.

«Шли первыми и опустились на третье — что поделать. Это Олимпиада. Я даже не ожидал такого результата. Это третье место сродни золотой медали. Я очень рад! Это успех всего российского биатлона. Наши спортсмены ровно шли, и в упущенном преимуществе нельзя никого винить. Погода была ужасная — совсем не для Игр. Здесь не профессиональные качества проверяются, а удача — просто лотерея. Норвежцы с тремя штрафными кругами, французы — с двумя. В нормальных условиях такого представить себе невозможно», — сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.