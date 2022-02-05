Роскошный камбэк в биатлоне на Олимпиаде. Проигрывали минуту, но достали до бронзы!

В нынешнем сезоне сборная России серьёзно радует болельщиков, поэтому ожидания от Олимпиады были самыми высокими. В первой же гонке Игр в Пекине россияне оправдали эти надежды, хотя в середине эстафеты казалось, что шансов нет. После второго этапа Россия проигрывала минуту, но совершила роскошный камбэк и боролась за золото. Латыпову не хватило чуть-чуть, но до бронзы всё-таки достали. Кажется, эта гонка точно станет одной из самых эпичных для россиян на ближайшие пару лет.

Скоростная Нигматуллина

Самым сложным испытанием для биатлонистов сегодня стала стрельба, во всём виноват сильнейший ветер. На первом этапе с ним с лёгкостью совладали хозяйка турнира китаянка Мэн, норвежка Рёйселланд, итальянка Витоцци и белоруска Алимбекова. Нигматуллина же настойчиво боролась с ветром, допустила два промаха на лёжке и три на стойке. Скорострельность, что очевидно, при этом хромала – 51 секунда от лидера Минккинен.

Несмотря на не слишком удачную стрельбу Ульяна удивила скоростью хода. Все мы привыкли видеть большие отставания россиянки ногами, но сегодня Нигматуллина показала второй ход, проиграв Марте Рёйселланд всего 10,4 секунды. К сожалению, даже такая шикарная скорость не помогла решить все проблемы: на передаче сборная России была пятой, проигрывая почти минуту.

Неудачная Резцова

На контрасте с Нигматуллиной сегодня была Резцова. Кристина не справилась со стрельбой: на лёжке россиянка допустила лишь один промах, а на стойке зашла на круг. К счастью, из-за сильнейшего ветра мазали и заходили на круги и соперницы. Покорился ветер лишь Вирер и Игэн. Скорость стрельбы тоже хромала, на рубеже россиянка проводила больше минуты.

Не слишком хороша Резцова была и ногами. Кристина показала седьмой ход, проиграв Херманн 25,2 секунды. На последнем круге, увы, у россиянки отыграть не получилось, как итог – команда пришла седьмой с минутным отставанием. Этап Кристине не слишком удался.

Прорывной Логинов

Логинов приятно удивил на стрельбе. К моменту его подхода на рубеж ветер дул порывами и постоянно менял направление. Но Александр быстро и точно отработал на лёжке. Похожая ситуация была и на стойке, только россиянин использовал два дополнительных патрона. Благодаря блестящей стрельбе и ошибкам соперников Логинов сократил минутное отставание.

Ход у Александра сегодня тоже был идеален. После точной стрельбы россияне шли в лидерах, и на последнем круге Логинов создал для сборной 17-секундный задел. Что очевидно, ногами наш биатлонист на своём этапе был лучшим, «привезя» Жаклену 15,7 секунд.

Героический Латыпов

К последнему этапу гонка складывалась идеально, финишёру Латыпову нужно было не растерять позиции. После коронавируса и нестабильного этапа Кубка мира в Антхольце было тревожно, но Эдуард справился. На лёжке россиянин допустил один промах, пока соперники совершали ошибки, на стойке была аналогичная ситуация, только конкуренты в этот раз не позволили себе промазать. С заключительного рубежа Латыпов вышел в лидерах, Фийон Майе был в двух секундах, а Бё — в девяти.

Ходом Латыпов сегодня был не слишком хорош, что и сказалось на результате. Россиянин ногами стал четвёртым, проиграв Бё 22,3 секунды. Эдуард не смог сохранить преимущество и разбирался с норвежцем и французом в финишном створе. К сожалению, болезнь сказалась на Эдуарде. Мощный финишёр не смог справиться с более опытными соперниками. Но медаль сборная России завоевала – бронза стала для команды первой в истории наградой в смешанной эстафете.