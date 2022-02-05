Россия на первом месте в медальном зачёте Олимпиады-2022. Если посчитать как надо

Первый медальный день зимней Олимпиады — 2022 в Пекине завершён. Главный вывод по итогам дня напрашивается сам собой: сборная России не заставила болельщиков долго ждать медали. Можно даже сказать точно, сколько пришлось терпеть – 30,2 секунды. Ровно столько времени прошло с момента, когда Терезе Йохауг гарантировала себе самую первую медаль, разыгранную в Пекине, до мгновения, когда Наталья Непряева забрала себе вторую!
Вообще, у наших лыжниц в 90-е была хорошая традиция – брать первую медаль Олимпиады для страны в первый день. За последние годы конькобежцы и шорт-трекисты заставили о ней позабыть, но непревзойдённая Непряева взяла и напомнила. Какая же молодец!
Ну а дальше в дело включились биатлонисты. Впервые сборная России добралась до медали Олимпиады в смешанной эстафете. Ульяна Нигматуллина на своём этапе отставала на минуту, Кристина Резцова зашла на второй круг, но Александр Логинов, Эдуард Латыпов и сильный ветер непостижимым образом исправили ситуацию. Россия на финише боролась за золото. Печально, что Эдуард не справился с норвежцем и французом, но и бронза – это круто!
А теперь давайте смотреть в медальный зачёт. Там пока нет каких-то больших отрывов, хотя Норвегия, взяв два золота, уже обозначила свои притязания на первое место. Россия, оставшаяся без медалей высшей пробы в первый день, пока отступила на седьмую позицию. Но хочется верить, что и Словению, и Швецию, и Китай мы ещё обгоним.
Впрочем, если правильно посчитать – взять просто количество медалей, а не качество, то Россия делит первое место медального зачёта с той же Норвегией, Словенией, Италией и Канадой. Просто потому что больше двух наград в первый день никто не завоевал.
Ну и самое интересное – наш медальный прогноз. Да, мы сразу ошиблись, не отрядив Непряевой запланированную медаль. Но эта ошибка нас ничуть не печалит. Побольше бы таких просчётов от нашей редакции. А вот со второй наградой мы попали точно в бронзовое яблочко. Предполагали, что биатлонисты станут третьими – они и стали.
На воскресенье, 6 февраля, мы снова планируем одну медаль. На этот раз – серебряную. И завоюет её Александр Большунов в скиатлоне. Конечно, мы будем болеть против своего прогноза и надеяться, что лидер сборной России будет первым. Но пока – осторожничаем.
Помимо лыжных гонок, медали будут разыграны ещё в шести видах спорта: горных лыжах, фристайле, санях, прыжках с трамплина, сноуборде и конькобежном спорте. Однако здесь российская медаль будет если не сенсацией, то настоящим прорывом.
- 5 февраля 2022
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