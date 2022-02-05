Олимпиада-2022. 6 февраля. Россия ждёт судьбоносного дебюта фигуристки Валиевой

Первый медальный день Олимпиады в Пекине пролетел незаметно. Россия пополнила свою копилку двумя наградами: серебряной и бронзовой. Учитывая, что финалов в субботу было всего шесть, это классный результат. Не хватает пока только золота.

Во второй соревновательный день будет разыграно семь комплектов наград. Далеко не везде российские спортсмены в числе претендентов на пьедестал. Но и золото может быть!

Когда мы говорим о золоте, то, конечно, подразумеваем мужской скиатлон 2х15 км и персонально Александра Большунова. Завтра ему впервые предстоит столкнуться со своим главным соперником – норвежцем Йоханнесом Клебо – на олимпийском уровне. Как сложится эта борьба, предполагать трудно: надо просто смотреть, болеть и поддерживать россиян. Помимо Большунова, на старт выйдут Червоткин, Мальцев и Спицов.

К сожалению, медаль в других видах будет для России если не сенсацией, то сюрпризом.



Саночники Семён Павличенко, Роман Репилов и Александр Горбацевич не слишком удачно провели первый день турнира, поэтому во втором будут бороться лишь за топ-10.

Сергей Трофимов, Александр Румянцев и Руслан Захаров постараются навязать соперникам борьбу в забегах на коньках на 5000 метров. Но конкуренты эти очень и очень сильны.

В женском могуле Полина Чудинова, Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко попытаются сначала прорваться в финал. А уж там выжать из себя максимум.

Назаров, Трофимов, Садреев и Климов будут выступать в прыжках с трамплина. Но тут-то попадание в тройку действительно будет огромной неожиданностью. Даже чудом.

А в сноуборде (женский слоупстайл) и горных лыжах (мужской скоростной спуск) наших нет.

Но для многих российских болельщиков главным событием дня будет фигурное катание: воскресным утром пройдёт второй этап командных соревнований. Сначала девушки покажут короткую программу: на олимпийский лёд впервые выйдет Камила Валиева. Её дебют будет судьбоносным с точки зрения борьбы за командное золото. А затем с произвольной программой будут выступать мужчины. России необходимо отыгрываться, поэтому сражение фигуристов в предпоследний день будет захватывающим.

6 февраля, воскресенье. День второй. Разыгрывается 7 комплектов наград

Расписание финалов



04:30. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал

06:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 2x15 км

11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м

15:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-106. Финал

15:40. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 3

16:15. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка

Полное расписание соревнований

04:05. Кёрлинг. Микст. 10-й тур. США — Чехия

04:05. Кёрлинг. Микст. 10-й тур. Великобритания — Китай

04:30. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал

04:30. Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа

06:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

06:50. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа

07:30. Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация

09:05. Кёрлинг. Микст. 11-й тур. Норвегия — Швеция

09:05. Кёрлинг. Микст. 11-й тур. Австралия — Швейцария

09:05. Кёрлинг. Микст. 11-й тур. Италия — Китай

09:05. Кёрлинг. Микст. 11-й тур. Канада — Чехия

10:00. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 2x15 км

11:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м

11:40. Хоккей. Женщины. Группа B. Китай — Япония

13:00. Фристайл. Женщины. Могул. 2-я квалификация

14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-106. 1-й раунд

14:30. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка

14:30. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 1

15:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-106. Финал

15:05. Кёрлинг. Микст. 12-й тур. Канада — Австралия

15:05. Кёрлинг. Микст. 12-й тур. Италия — Швеция

15:05. Кёрлинг. Микст. 12-й тур. Швейцария — США

15:05. Кёрлинг. Микст. 12-й тур. Норвегия — Великобритания

15:05. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 2

15:40. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 3

16:10. Хоккей. Женщины. Группа A. Швейцария — США

16:15. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка