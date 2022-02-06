Большунов или Клебо? Кто же самый крутой лыжник современности

Противостояние главных звёзд в любом виде спорта всегда приковывает интерес болельщиков. В мужских лыжных гонках таковым является битва россиянина Александра Большунова и норвежца Йоханнеса Клебо. Их первая схватка на Олимпиаде – 2022 в Пекине состоится в скиатлоне.
Эта гонка вряд ли даст ответ на вопрос – кто же самый крутой лыжник современности. Битва двух титанов будет продолжаться ещё долго, а расклад сил может поменяться.
Трасса под Большунова? Да, но всё решится в гонке
Тренеры сборных Норвегии, Великобритании и России сошлись во мнении, что трасса олимпийского скиатлона словно изначально проектировалась под Александра Большунова.
Фото: Getty Images
Длинные тяжёлые подъёмы, требующие невероятной «функционалки», чем россиянин всегда и отличался, спуски, которые тот же Клебо из-за особенностей скольжения не заметил и заявил, что на трассе ощущение бесконечных подъёмов.
Конечно, такие разговоры до гонки не в пользу Большунова. Это лишь создаёт дополнительное давление, хотя в случае с Александром – вряд ли он его заметит и обратит внимание. Но информационный фон таков, что лидер сборной России словно бы обязан выигрывать скиатлон.
Всё в его пользу. И победа будет восприниматься как само собой разумеющееся. Тем более, Александр – действующий чемпион мира именно в скиатлоне, дистанционные гонки у него получаются здорово.
Вот только не нужно забывать, что на результат могут повлиять разные факторы: от подготовки лыж до порывов ветра, который может отбить всякое желание убежать в отрыв. Хотя Терезе Йохауг в женском скиатлоне это не помешало. Конечно, про сорванную летнюю подготовку тоже можно напомнить, но прошло уже достаточно времени, и Большунов вместе с тренером Юрием Бородавко перестроил подготовку конкретно под Олимпиаду.
Если Клебо обыграет Большунова, вопрос о лучшем лыжнике будет закрыт?
Клебо в нынешнем сезоне был неудержим. Он рвал и метал на трассах Кубка мира после поражения от Александра Терентьева в классическом спринте в Руке.
Норвежца долгое время считали спринтером, но в прошлом и нынешнем сезоне он показывает, что превратился в настоящего дистанционщика.
В сезоне 2020-2021 Клебо пропустил значительную часть гонок на Кубке мира. Но в тех, в которых участвовал, у него две победы в спринтах, победа в классической разделке и два призовых места в классических масс-стартах. А также три золота с чемпионата мира. Могло быть и четыре, но спорную и скандальную ситуацию на финише марафона в Оберстдорфе забыть просто невозможно.
Именно после того скандального финиша Клебо и Большунова просто невозможно представить как спортсменов, которые будут приятельски общаться.
В нынешнем сезоне Йоханнес рвёт и мечет. В семи дистанционных гонках – четыре финиша в топ-3, включая две победы. В масс-стартах он побеждал совершенно разным способом, классическую гонку на «Тур де Ски» выиграл, просто убежав от всех за несколько километров до финиша, а не рванув из-за спин соперников уже на финишной прямой.
Фото: Getty Images
Клебо бежит разделки и масс-старты, конёк и классику, в его активе есть и победный скиатлон, и на марафонах он теперь терпит до самого финиша.
Будет ли его победа в скиатлоне сенсацией? Нисколько. Даст ли она однозначный ответ на то, что Йоханнес – лучший лыжник современности? Возможно.
Выиграть может и кто-то другой. Вероятность этого высока
Но за битвой принципиальных соперников не стоит забывать о других лыжниках. Выиграть скиатлон на Олимпиаде-2022 может и кто-то другой.
Например, норвежец Ханс Кристер Холунд. Или россиянин Денис Спицов. Или норвежец Сьюр Рёте. Или россиянин Алексей Червоткин. Или финн Ийво Нисканен. Или норвежец Пол Голдберг. Или россиянин Артём Мальцев. Или кто-то из шведов, французов, итальянцев. В стартовом протоколе – более 70 спортсменов.
Вероятность того, что ни Большунов, ни Клебо не победят в скиатлоне – высока.
Но все ждут их очной дуэли, чтобы понять – кто же всё-таки сильнее и круче.
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