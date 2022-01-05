«Он обыгрывает нас в каждой гонке». Большунов сдаётся или хитрит, признавая силу Клебо?

Норвежец и правда великолепен. Вопрос только один: он уже вышел на пик формы или лишь приближается к нему?

Норвежец Йоханнес Клебо с подавляющим преимуществом выиграл многодневку «Тур де Ски», после чего объявил, что начал финальный этап подготовки к Олимпийским играм и в следующий раз выйдет на старт уже в Пекине. Клебо выигрывает разные гонки и разными стилями. Александр Большунов после окончания финальной гонки на Альп-де-Чермис грустно предположил, что норвежцу можно не тренироваться, а просто ехать в Пекин и выигрывать всё.

Это капитуляция от Александра или тактическая хитрость? Ведь впереди есть ещё месяц, чтобы поравняться с Клебо, который пребывает в лучшей форме за шесть лет на высшем уровне.

«Клебо можно просто перестать тренироваться»

Александр Большунов после второго места в многодневке «Тур де Ски» довольным не выглядел. Всё, больше уже никто не вспоминает про скомканное по разным причинам межсезонье, про травмы и несделанные объёмы. За месяц до старта Олимпиады лидер сборной России признал, что его главный соперник норвежец Йоханнес Клебо намного сильнее.

«Клебо на данный момент можно просто перестать тренироваться, а сразу ехать на Олимпийские игры и там брать своё. Его форма настолько хороша, что он обыгрывает нас в каждой гонке. Я согласен, что лучше всё взять на Олимпиаде, но… уже скоро мы узнаем, кто на что на самом деле способен. А Клебо сейчас в такой хорошей форме, что поделать с ним что-то очень сложно», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Интересно, он правда признал силу Клебо или применил норвежскую тактику захваливания главных соперником перед важнейшим стартом сезона? Возможно, истина где-то в середине.

У Клебо репутация спринтера. Но он всегда был универсалом!

Йоханнеса считают спринтером, который строит все гонки только на своих сильных качествах – финишном ускорении. Бытует мнение, что на дистанциях он не силён, это совершенно не Большунов, который умеет бегать абсолютно всё. На самом деле это не так.

Да, у Клебо 18 попаданий в топ-3 в дистанционных гонках на этапах Кубка мира (если учитывать в пасьютах только чистое время, а не физическое место на финише), у Большунова только побед на дистанциях намного больше. Норвежец девять раз выигрывал дистанционные гонки в рамках Кубка мира. И началось это совсем не в нынешнем сезоне.

Йоханнес дебютировал в Кубке мира в сезоне-2015/2016, пробежав единственный спринт. Тогда он не вышел даже в полуфинал.

Сезон-2016/2017 стал для Йоханнеса первым в карьере полноценным сезоном на Кубке мира, да и на чемпионате мира в Лахти, на котором блистал Сергей Устюгов, Клебо тоже бежал и стал призёром личного спринта. Он провёл восемь спринтов, забежав в тройку пять раз и одержав одну победу. В пяти дистанционных гонках у него одна победа на классическом масс-старте на 15 км и четыре финиша вне топ-3.

Следующий сезон: безраздельное царствование в спринтах (восемь побед и два призовых места в 10 стартах) и победы в классической разделке и скиатлоне, а также призовые места в такой же разделке на 15 км классикой и классическом же пасьюте на этой дистанции. На Олимпиаде-2018 Клебо взял три золота. Классическую разделку невозможно выиграть, просто отсидевшись за спинами соперников.

Сезон-2018/1919: ещё более крутое выступление в спринтерских гонках и всего лишь одна победа в дистанционных гонках в классическом масс-старте на 15 км. И это был единственный сезон, когда Клебо явно делал ставку на спринты. На чемпионате мира он взял три золота.

Сезон-2019/2020: победы во всех (!) спринтерских гонках и пять финишей в топ-3 в дистанционных. И вновь Клебо великолепно проявлял себя в классических разделках, не говоря о пасьютах и масс-стартах.

Сезон-2020/2021: Клебо пропустил значительную часть гонок на Кубке мира. Но в тех, в которых участвовал, у него две победы в спринтах, победа в классической разделке и два призовых места в классических масс-стартах. А также три золота с чемпионата мира. Могло быть и четыре, но спорную и скандальную ситуацию на финише марафона (!) в Оберстдорфе забыть просто невозможно.

Текущий сезон: сенсационное поражение в классическом спринте от Александра Терентьева в Руке, но затем четыре победы подряд. А в семи дистанционных гонках – четыре финиша в топ-3, включая две победы. Причём в масс-стартах он побеждал совершенно разным способом, классический на «Тур де Ски» выиграл, просто убежав от всех за несколько километров до финиша, а не рванув из-за спин соперников.

Итак, Клебо бежит разделки и масс-старты, конёк и классику, в его активе есть и победный скиатлон, и на марафонах он теперь терпит до самого финиша.

Когда у Клебо пик формы?

На Олимпиаде Клебо намерен бежать все гонки. В той форме, в какой он находится сейчас, легко поверить в шесть стартов и шесть медалей.

Конечно, есть Александр Большунов и другие российские лыжники, есть сильнейшие дистанционщики в сборной Норвегии, которые вряд ли готовы просто так пасовать перед Клебо.

Вот сейчас все мы рассчитываем на то, что к Пекину тот же Большунов подойдёт совсем в другом состоянии. Так и будет, в этом можно не сомневаться.

Но возникает вопрос: а у Клебо сейчас пик формы или он готов преподнести ещё какие-то сюрпризы соперникам в дистанционных гонках? Судя по всему, у норвежца всё просчитано до мелочей. Раз уж он даже о поставках бабушкиного хлеба в Пекин договорился.