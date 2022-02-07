Драма до слёз! Промах на последнем рубеже лишил Алимбекову и Беларусь золота Олимпиады

На Олимпийских играх в Пекине завершилась женская индивидуальная гонка по биатлону. Для российских спортсменок она, увы, оказалось провальной. Результат печальный, но не сказать, что неожиданный. А вот в сборной Беларуси разгорелась настоящая драма. Динара Алимбекова упорно боролась за золото и имела все шансы стать олимпийской чемпионкой.



Если бы не роковая ошибка на последнем огневом рубеже.

Бодрое начало

С самого начала гонки Динара набрала хороший ход на лыжне, благодаря чему держалась в пятёрке лучших. А добавив к этому безупречную стрельбу, белорусской биатлонистке удалось выйти в лидеры гонки уже после третьего огневого рубежа. Пока претендентки на медали «отваливались» одна за другой, ошибаясь на стрельбище, Алимбекова закрыла 15-ю из 15 мишеней и понеслась вперёд. За олимпийском золотом. Но его судьбу должна была решить заключительная стойка.

Чистая стрельба почти наверняка сделала бы Алимбекову олимпийской чемпионкой. Ветра на рубеже практически не было, и, чтобы закрыть все пять мишеней, требовалась лишь достаточная концентрация. И, конечно, доля везения. Белоруска, пришедшая на стрельбище первой, была заметно взволнована. И это вполне оправданно: ноль мог принести ей олимпийское золото.



Но добыть его Динаре, к сожалению, не удалось. Она промазала предпоследним выстрелом. Пятую мишень Алимбекова закрыла и ушла с рубежа третьей.

Слёзы после финиша

Шансы на подиум, конечно, оставались, но Динара сбавила на лыжне. Видимо, попросту не хватило сил. Или помешал психологический аспект – осознание того, что золото, которое было почти в кармане, уже упущено. Как бы то ни было, быстроногие соперницы сразу же объехали белорусскую спортсменку, оставив её вне тройки сильнейших. С одним промахом и 12-м ходом Алимбекова финишировала лишь пятой. И, как сообщают белорусские журналисты, горько расплакалась.

Для остальных белорусских биатлонисток гонка вышла ещё более провальной, чем для россиянок – они не попали даже в топ-40. Помешали всё те же проблемы со стрельбой. Ирина Лещенко (1+1+1+1) пришла к финишу 41-й, не справившаяся со стойкой Елена Кручинкина (0+3+0+1) – 48-й. Анна Сола, лишившаяся всех шансов на медаль уже на первом рубеже, стала 54-й (3+2+1+1).

Белорусской сборной, болельщикам, да и самой Динаре наверняка очень и очень обидно. Как сказал биатлонист Антон Смольский, молодой человек Алимбековой, она была «в одном сантиметре от победы». Но сдаваться рано. Олимпийские игры только начинаются, и спортсменам предстоит разыграть ещё несколько комплектов наград. Так что у белорусской биатлонистки ещё будет шанс наверстать упущенное. Совсем не исключено, что она увезёт домой заветное олимпийское золото.