Резцова могла внезапно стать олимпийской чемпионкой. Но всё решил лишний промах

Первая личная гонка для сборной России неожиданно стала настолько провальной, что вернула в «тёмные» времена российского биатлона. Нигматуллина промазала 10 раз, Буртасова проиграла ногами 4,5 минуты. Единственным светлым пятном гонки для сборной России была Кристина Резцова, которая внезапно едва не стала олимпийской чемпионкой. Она всерьёз боролась за победу, но упустила её из-за одного лишнего промаха.

Полный провал

Кажется, Нигматуллина, которую мы видели в смешанной эстафете, так и осталась в миксте. Потому что сегодня от россиянки мы не увидели хоть сколько-нибудь адекватной стрельбы и довольно быстрого хода. Стрельбу Ульяна провалила и суммарно допустила 10 промахов: четыре на лёжке и шесть на стойке. Что интересно, с каждым рубежом количество промахов увеличивалось на один. Больше промахов, чем Нигматуллина, не допустил в гонке никто.

Ногами биатлонистка была явно лучше, чем по сезону, но хуже, чем в «смешанке». Начала Ульяна небыстро, уступив на первом круге 20 секунд, а потом постепенно прибавляла. Последний круг, как обычно, был хорош, россиянка проиграла 11 секунд Рёйселанд. В итоге Нигматуллина показала 11-й ход.

В результате Ульяна, конечно, не побила свой лучший результат в индивидуальных гонках на Олимпийских играх. В Пхёнчхане россиянка была 24-й. После гонки в микст-зоне биатлонистка сказала лишь два слова: «Я извиняюсь».

Неубедительные дебюты

Гонка стала совершенно неудачной и для Светланы Мироновой. В конце января россиянка не выступала из-за болезни, видимо, это и сказалось на форме некогда лидера сборной. Ходом обычно быстроногая Миронова проиграла даже нескоростной Нигматуллиной. С каждым кругом россиянка уступала по несколько секунд. На последнем круге Светлана проиграла 41 секунду. Всего же проигрыш Мироновой составил больше 2,5 минуты. Стрельба у Светланы была довольно типичной для неё: три промаха.

Евгения Буртасова ещё неделю назад стала чемпионкой Европы, а сегодня уже дебютировала на Олимпиаде. Россиянка срочно прибыла в Пекин, так как Валерия Васнецова заболела коронавирусом. Было сразу видно, что Буртасова в нынешнем сезоне бегала только на Кубке IBU, потому что ходом Евгения проигрывала соперницам по 30-40 секунд. Биатлонистка суммарно по дистанции проиграла ногами 4,5 минуты.

Стрельба у россиянки, к сожалению, тоже была плохой. Биатлонистка допустила один промах на первой лёжке, два – на второй и три на заключительной стойке.

Досадная ошибка

Кристина Резцова сегодня имела хорошие шансы на медаль, которые сохранялись почти до конца гонки. Россиянке помогали точная стрельба на первых двух рубежах и ход в первой тройке. Ко второй лёжке Кристина подходила на третьей позиции, однако «застрелилась», допустив два промаха. Они и решили её судьбу. Как итог – россиянка была отброшена за пределы топ-15. На заключительной стойке Резцова была точна.

Ход у лидера сборной России был шикарен: биатлонистка шестая ногами с проигрышем 50 секунд. Как итог – девятое место на финише и проигрыш в 1 минуту 13 секунд. От этого ещё обиднее за ошибку, ведь будь у Кристины хотя бы на промах меньше, она бы боролась не то что за медаль, а даже, возможно, и за победу. Только ведь хорошей гонки ждали не от одной Кристины — от всей команды. После индивидуалки в голове лишь вопрос: «Как же так?»

Следующая гонка, женский спринт, пройдёт уже 11 февраля. Надеемся, что россиянки смогут реабилитироваться за провал, а Резцова — снова побороться за медаль.

Золото для Херрманн

Если не считать мимолётного всплеска Резцовой, то борьба за награды проходила без нашего участия. Как и положено в индивидуальной гонке, преимущество получили те, кто лучше всего работали на стрельбище. Мазали почти все, кроме украинки Петренко, которая была не слишком быстра, поэтому победу праздновала немка Денизе Херрманн, допустившая всего один промах. Для Денизе это вторая олимпийская медаль, а первую она заработала в 2014 году в… лыжной эстафете! Несмотря на то, что в этом сезоне на Кубке мира немка совсем не блистала, на Олимпиаде она ухватилась за свой шанс и стала олимпийской чемпионкой.

Второе место заняла француженка Анаис Шевалье-Буше, также допустившая одну ошибку на стрельбище. А третьей стала реактивная Марта Рёйселанд — у неё два промаха, но одну минуту она сумела отыграть у конкуренток ногами. Для норвежки это уже четвёртая медаль Олимпиад.