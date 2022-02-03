Выиграют ли Алимбекова и Сола золото Олимпиады? Прогноз для сборной Беларуси в биатлоне

Тренерский штаб белорусов медальный план не раскрывает. Но за награды они точно будут биться.

Уже в субботу, 5 февраля, на Олимпийских играх – 2022 в борьбу за медали вступят биатлонисты. Первая гонка – смешанная эстафета – стартует в 12:00 по московскому времени.

Основными фаворитами биатлонного турнира традиционно считаются представители Норвегии, а также французы, шведы и даже россияне. Но почти наверняка в их разборки вмешаются члены других сборных. Ни одна Олимпиада не обходится без сенсаций и неожиданностей.

Особенно хорошие шансы из тех, кого нельзя назвать фаворитами, у белорусов. Давайте сделаем прогноз и попробуем понять, выиграют ли белорусские биатлонисты золото Игр-2022.

Вечно четвёртая

Для лидера женской команды – Динары Алимбековой – нынешний сезон получается прорывным. В коллекции спортсменки уже есть олимпийское золото, заработанное в 2018 году в Пхёнчхане, но раскрыться по-настоящему ей удалось только в этом году.

На предолимпийскую паузу 26-летняя белоруска ушла в ранге второго номера в общем зачёте Кубка мира. Позади Алимбекова оставила таких звёзд, как сёстры Эберг, Лиза Тереза Хаузер, Доротея Вирер. Лучшая из россиянок – Кристина Резцова – тоже позади.

При этом нельзя сказать, что Динаре особенно сопутствует удача: 6 из 15 личных гонок сезона она завершила на обидном четвёртом месте. На пьедестал Алимбекова попала дважды, ни разу не выиграла, но и вне десятки лучших финишировала только дважды.

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У Солы уже было золото

Партнёрша Алимбековой по сборной – Анна Сола – менее стабильна: в общем зачёте Кубка мира 25-летняя спортсменка идёт лишь восьмой. Возможности быть выше Сола лишила себя на двух последних этапах, дважды в четырёх гонках оказавшись за пределами топ-35. Особенные проблемы белоруска испытывает при стрельбе: в заключительной перед Играми индивидуалке она допустила шесть промахов, а в последнем масс-старте – семь!

С другой стороны, в активе Солы – четыре подиума, в том числе одна победа. Контактные гонки даются Анне сложнее. Зато в зачёте спринтов Сола четвёртая – сразу после Алимбековой.

Напарницы у Алимбековой и Солы несколько слабее. 30-летняя Ирина Лещенко, вероятно, проводит прощальную олимпийскую гастроль. В тотале Кубка мира она 48-я. Елена Кручинкина пропустила последний перед Играми этап и находится на 54-й строчке. Алина Пильчук приняла участие только в четырёх гонках за сезон и за это время ни разу не поднялась выше топ-40.

Любовный конфликт

Тем не менее наличие двух элитных спортсменок могло бы сделать Беларусь явным претендентом на медали не только в личных, но и в командных дисциплинах. Однако ситуацию осложняют натянутые отношения между лидерами сборной. Всё дело в любовном конфликте.

Известно о нём стало в начале декабря – после серебряной эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Сола опубликовала в «Инстаграме» победный пост, отметила партнёрш Ирину Лещенко и Елену Кручинкину, но проигнорировала, а затем и вовсе заблокировала Алимбекову.

От женской сборной Беларуси Динару отдалило сближение с капитаном мужской – Антоном Смольским. Когда они начали встречаться, Смольский ещё не расторгнул брак с бывшей биатлонисткой юниорской сборной Беларуси Дарьей Иеропес. Она в тот момент боролась с раком щитовидной железы. К отношениям со Смольским напарницы Алимбековой отнеслись с удивлением и её увлечение в сложившихся обстоятельствах не одобрили.

Особенно недовольна Сола – давняя подруга Иеропес. Анна порвала с Динарой практически все связи за пределами лыжни: в июле пригласила на свой девичник всех белорусских сборниц, кроме Алимбековой. А на свадьбу позвала даже некоторых россиянок, но не Динару.

«Настроение отличное»

Сама Алимбекова от разрыва со сборной, судя по словам и поступкам, не страдает. Перед стартом сезона спортсменка ушла на самоподготовку и не явилась даже на командную фотосессию. «Восстановление до и после нагрузок вместо фотосессии для меня пока важнее», – заявила тогда Динара. Алимбекова, по собственному признанию, не посещает командные вечеринки и старается «больше отдыхать и уделять время себе и своему коту».

Тем не менее тренер сборной Беларуси Андрей Падин уверяет, что обстановка в коллективе не вызывает беспокойства. «Настроение в команде отличное, – заявил специалист в интервью «Чемпионату». – Мне кажется, здесь у всех праздничное настроение. Это грандиозный спортивный форум, к которому спортсмены долго шли и готовились. Совсем скоро старты, на которых нужно показать всё то, что наработано. Атмосфера очень приятная».

А что мужчины?

Упомянутый уже Антон Смольский – безусловный лидер мужской сборной Беларуси. По итогам 15 гонок в рамках Кубка мира он замыкает десятку лучших в общем зачёте. Самое успешное выступление Смольского пришлось на середину января: в Рупольдинге он в обеих гонках стал третьим. Впрочем, к Олимпиаде 25-летний белорус подходит не с самыми выдающимися результатами: в Антхольце он дважды с трудом попал в двадцатку. Едва ли Антона можно причислить к однозначным претендентам на медали – в Китае он будет, скорее, в той категории биатлонистов, которые способны преподнести сюрприз.

Другие представители мужской команды – Дмитрий Лазовский, Максим Воробей, Никита Лобастов и Роман Елетнов – располагаются за пределами топ-35 общего зачёта Кубка мира. На четверых в этом сезоне у них только одно попадание в топ-10 – в декабре Лазовский стал девятым в спринте. Но Лобастов зарекомендовал себя как надёжный эстафетчик. Вместе со Смольским, Алимбековой и Солой он включён в состав смешанной команды на стартовую гонку Олимпиады. В таком составе Беларусь вполне способна попасть в призы уже послезавтра.

Медали у Беларуси будут. А золото?

Тренер Падин от любых прогнозов отказывается и медальный план сборной на Играх не раскрывает: «Не нужно раньше времени кому-то медаль на шею вешать. Когда что-то завоюем, тогда будем веселиться. Задача тренера – подвести спортсмена к важнейшему старту так, чтобы он именно на нём реализовал свой потенциал. Этим и занимаемся».

Впрочем, по его словам понятно, что на медали в Беларуси всё-таки рассчитывают. Алимбекова и Сола достаточно хороши, чтобы добыть награды в личных гонках, да и в смешанной эстафете у Беларуси есть все шансы подняться на пьедестал. Но вопрос о золоте пока открыт.