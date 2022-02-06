«Пойдём подерёмся». Откровения русского саночника после провала сборной на Олимпиаде-2018

«Совершенно неприличная выходка»

Санный спорт на Олимпиаде-2018 запомнился не только полным отсутствием у наших спортсменов медалей, хотя среди наших было сразу два фаворита — Роман Репилов и Семён Павличенко. К тому моменту Семён был первым и единственным чемпионом мира в истории нашего санного спорта со времён Советского союза.

Внимание общественности было приковано к скандалу главного тренера и одного из наших фаворитов. Павличенко обвинил главного тренера, Альберта Демченко, в своей неудаче. Российский спортсмен занял 14-е место и причиной этого провала назвал конфликт с Демченко из-за саней.



Выдающийся саночник, принимавший участие в семи Олимпиадах, а к Олимпиаде-2018 перебравшийся на тренерский пост, ответил:



«Я считаю выходку Семёна совершенно неприличной. Он поступил эгоистично, выгораживая себя и свой проигрыш на олимпийских стартах. На такой сложной Олимпиаде для всех нас и для нашей страны. Не люблю это качество в спортсменах — искать причины неудачи во всём и всех, кроме себя. Не хочу это комментировать. Пускай это останется на его совести», — приводит слова Демченко «РИА Новости».



Семён Павличенко же рассказал, что долго держался, прежде чем публично рассказать всё, что он думает о работе тренера сборной России.



«Нас просили до конца Олимпиады не выносить сор из избы. До определённого момента я как послушный спортсмен не давал интервью на эту тему. Потом узнаю, что Степана Фёдорова отправляют домой до закрытия Олимпиады за слова, что надо менять руководство. Менеджер федерации объявил ему, что федерацию он сам сменит… когда начнёт выступать за другую страну. Фёдоров извинился, сказал, что имел в виду не её, а братьев Демченко.



Вдруг мне приходит сообщение на почту: «Дата вылета изменена с 17-го на 15-е число». Звоню менеджеру, спрашиваю: «Почему поменяли билет?» Он не знает причин. Собрал вещи, поехал в аэропорт, даже соревнования не досмотрел. Пресс-атташе попросил не давать комментариев. Я послушался. Проходит несколько дней, бац — интервью от Альберта. В нём он сказал, что меня отправили домой по причине тяжёлой болезни ребёнка. Хотя это не так. Затем узнаю, что было ещё одно интервью. Правда, оно не вышло. В нём Демченко говорил, что у меня с психикой не в порядке — типа, белый билет. Бред! Когда меня призывали в армию, я попросился в спортроту, но мне отказали. Прошёл медкомиссию. Проходит год, второй, а в армию не вызывают. В итоге звонят из военкомата и просят забрать военный билет. Ещё Демченко говорил, что мои родители алкоголики».

«Пойдём выйдем, подерёмся»

Семён Павличенко рассказал, что конфликт разгорелся задолго до Олимпиады.



В своих интервью Семён Павличенко рассказывал, что ему создавали трудности в тренировочном процессе: пытались насильно сменить тренера, заменить его сани на другие, рассыпали какой-то порошок и даже пробовали снять с соревнований.



А однажды Павличенко чуть не подрался с Альбертом Демченко. Семён вступился за спортсмена Александра Стёпичева, хотевшего сменить сани, но натолкнувшегося на жёсткий, нецензурный ответ главного тренера. Павличенко напомнил Демченко об эпизоде, когда ещё в бытность спортсменом на него кричал тренер. Альберт тогда ударил тренера так, что тот упал. «Ну, пойдём выйдем, подерёмся», – ответил Демченко.



«Драки не было, хотя я и Степичёв очень хотели. В итоге Демченко забрал у Стёпичева полозья, кронштейны. Если бы он взял ещё и обтекатель, Саша на заднице бы ехал».

«Хорошо, мне трассу посыпали порошком, а не кинули туда грабли»

Был и другой скандальный эпизод. С посыпанием трассы загадочным порошком.



«После финиша на телефон приходит видеозапись: брат Альберта между первым и вторым виражами рассыпает какой-то порошок. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники трассы ходили туда и руками собирали его. В том заезде я проехал медленнее Демченко, но хватило запаса, чтобы выиграть.



Писали письмо в минспорта, но тему спустили на тормозах. Как-то Демченко обмолвился, что дружит с Колобковым. Видимо, поэтому. Я реально боюсь за своё здоровье. Уже ведь был инцидент, почти покушение на убийство. Хорошо, мне трассу посыпали порошком, а не кинули туда грабли».

«Я счёл свою миссию выполненной»

Весной 2018 года состоялся тренерский совет. Восемь человек проголосовали за вотум недоверия Демченко, двое воздержались, ещё двое выступили против.

В 2021 году трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр Альберт Демченко сообщил, что покинул пост старшего тренера сборной России по санному спорту.

«Я уволился из Центра спортивной подготовки и перестал быть старшим тренером сборной команды России по санному спорту. Я счёл свою миссию выполненной после того, как по итогам прошлого сезона российские саночники заняли первое общекомандное место на чемпионате мира. Поэтому решил перейти на следующую ступень, теперь уделяю всё своё внимание и силы развитию спорта в родном Пермском крае, а также в Московской области».

Семён Павличенко же приехал на Олимпиаду-2022 в Пекин. Но, к сожалению, и в Китае наши сани пока не едут. В мужском одиночном зачёте российские спортсмены сражаются только за попадание в первую десятку.