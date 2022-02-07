Фигурное катание. Олимпиада-2022. Российские фигуристы в шаге от первого золота! LIVE
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Американцы нашей сборной больше не конкуренты. Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
В понедельник утром, 7 февраля, состоится заключительный день командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. Соревнования завершатся произвольными программами пар, танцоров и женщин. По сравнению с короткими программами составы не изменились. Честь сборной России продолжат отстаивать Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Камила Валиева.
Произвольные программы пар начнутся в 4:15 по московскому времени, танцоров — в 5:30, женщин — в 6:35. Транслировать командный турнир фигуристов в прямом эфире будет Первый канал.
Российские фигуристы в шаге от своей первой медали на Олимпиаде в Пекине! Следите за онлайн-трансляцией «Чемпионата» и болейте за наших!
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