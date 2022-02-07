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Фигурное катание на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине, командный турнир: онлайн-трансляция 7 февраля, борьба за золото

Фигурное катание. Олимпиада-2022. Российские фигуристы в шаге от первого золота! LIVE
Андрей Гуров
Олимпиада-2022
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Американцы нашей сборной больше не конкуренты. Оперативные результаты — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В понедельник утром, 7 февраля, состоится заключительный день командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине. Соревнования завершатся произвольными программами пар, танцоров и женщин. По сравнению с короткими программами составы не изменились. Честь сборной России продолжат отстаивать Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Камила Валиева.

Произвольные программы пар начнутся в 4:15 по московскому времени, танцоров — в 5:30, женщин — в 6:35. Транслировать командный турнир фигуристов в прямом эфире будет Первый канал.

Российские фигуристы в шаге от своей первой медали на Олимпиаде в Пекине! Следите за онлайн-трансляцией «Чемпионата» и болейте за наших!

Расписание Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Медальный зачёт Олимпийских игр — 2022 в Пекине
Олимпиада 2022. Фигурное катание
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
07 февраля 2022, понедельник. 06:35 МСК
Не началось
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