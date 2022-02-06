«Это благословение — видеть её катание». Как Валиева восхитила внучку Пикассо

Будучи совсем юной, Камила Валиева воплотила на льду знаменитую работу великого художника Пабло Пикассо «Девочка на шаре». Фигуристка так вжилась в этот образ, что казалось, будто сходила на лёд из ожившей картины. Не полюбить эту программу было невозможно, но в море бесконечного восхищения болельщиков особняком выделялось признание внучки самогО гениального живописца.

Камила произвела на Диану Пикассо неизгладимое впечатление — лучшего отзыва и представить нельзя!

Любимая программа Тутберидзе

Идея поставить Камиле Валиевой программу по мотивам картины Пабло Пикассо «Девочка на шаре» принадлежала Этери Тутберидзе. В сезоне-2018/2019 12-летняя фигуристка только-только успела перейти в «Хрустальный», но новая наставница сразу поняла, что она способна соединить в себе спорт и искусство. Перед постановкой короткой программы тренеры показали Камиле картину Пикассо и объяснили сюжет, который ей предстояло катать на льду. По замыслу Этери девочка на шаре оживала в начале программы и покидала картину, чтобы взглянуть на реальный мир, но, несмотря на то что ей нравилось быть среди людей, в конце она возвращалась обратно в свою вселенную. Музыкой для этой задумки выбрали композицию Фернандо Веласкеса из фильма «Багровый пик».

Проделанная работа оказалась настолько удачной, что позже Тутберидзе не могла скрыть восторга от полученного результата и призналась в своём «инстаграме», что считает «Девочку на шаре» своей любимой программой года.

«Камила сияет и обладает невероятной грацией»

С лучшей постановкой, по мнению Тутберидзе, Камила сначала выступала по детскому разряду, поэтому увидеть её можно было лишь на внутренних стартах. Однако в ноябре 2018-го спортсменку пригласили на показательные выступления взрослого этапа Гран-при в Москве. Именно тогда «Девочка на шаре» впервые засияла перед широкой аудиторией на большой арене «Мегаспорта» и о ней заговорили за рубежом.

Необычная постановка не осталась незамеченной и внучкой самого Пабло Пикассо — Дианой. Воплощённая на льду картина так точно олицетворяла полотно её дедушки, что запала ей в самое сердце. Женщина похвалила Камилу и пригласила посетить музей Пикассо в Париже.

«Камила просто сияет и обладает невероятной грацией в столь юном возрасте. Её выступления поражают! Это благословение — видеть её катание», — написала Диана в своём «инстаграме».

Комплимент от внучки Пикассо — лучший показатель того, что из программы Валиевой получился настоящий шедевр. «Девочку на шаре» успели полюбить так много людей, что тренеры решили оставить её на следующий год и продемонстрировать на международном уровне. И не прогадали: с ней Камила завоевала свой первый серьёзный титул и покорила иностранную публику.

«Девочка на шаре» с золотом мира

Весь свой первый юниорский сезон Камила Валиева последовательно выигрывала каждое соревнование. Забрать всё золото ей не помешали ни исполнявшая тройной аксель и четверной лутц американка Алиса Лью, ни случившийся осенью перелом ноги. Апогеем же её победоносного шествия стал юниорский чемпионат мира в Таллине, где фигуристка камня на камне не оставила своим соперницам. От взявшей серебро Дарьи Усачёвой она оторвалась почти на 20 баллов и уже тогда дала понять, что бороться с ней фактически бесполезно.

Но наиболее ярким событием того турнира стала всё же не разгромная победа Валиевой, а её блестящий прокат короткой программы. «Девочка на шаре» к главному старту была вычищена и доведена до совершенства. Камила парила надо льдом, словно прекрасное видение, поражая воздушными прыжками, сказочными вращениями и удивительной растяжкой — та самая ожившая девочка-гимнастка с картины Пикассо, которая на две с половиной минуты пожаловала на лёд из мира высокого искусства.

Пока Камила каталась, мастерски передавая тончайшие нотки в своих движениях, вся арена заворожённо затаила дыхание. Но стоило фигуристке замереть в финальной позе, как раздался шквал оглушительных аплодисментов. Трибуны приветствовали хрупкую россиянку, очарованные её талантом и грацией. Судьи тоже по достоинству оценили Камилу и одарили очень высокими для юниорский программы баллами — 74,92. Спортсменка установила новый мировой рекорд, а ведь в те времена она ещё не прыгала тройной аксель. Это был фантастический успех!

Дань уважения великому художнику

Выступление Валиевой в Таллине собрало множество восторженных отзывов. Но ценнее всех, пожалуй, был очередной отклик внучки Пикассо. Диана лично поздравила юную фигуристку с великолепным прокатом в своём «инстаграме», отметив, что Камила достойно представила знаменитый художественный образ.

«Какое достижение! Камила самым прекрасным образом отдала дань уважения «Девочке на шаре». Поздравляю, дорогая Камила!» — гласила «сториз» Дианы Пикассо.

Такое внимание и поддержка очень растрогали Камилу. Для неё было честью и огромной ответственностью примерить на себя роль героини знаменитой картины.

К сожалению, Парижский музей Пикассо, куда её пригласила внучка художника, Камила пока не посетила, но зато она побывала в Пушкинском музее в Москве, где как раз находится оригинал «Девочки на шаре». Впрочем, и в Париже она наверняка тоже однажды побывает. И обязательно увидит другие работы выдающегося мастера, с которым её невероятным образом связала судьба.