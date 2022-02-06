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Фигурное катание: как Камила Валиева восхитила внучку Пабло Пикассо — «Девочка на шаре», любимая программа Тутберидзе

«Это благословение — видеть её катание». Как Валиева восхитила внучку Пикассо
Дарья Кирюхина
Как Камила Валиева восхитила внучку Пабло Пикассо
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Любимая программа Тутберидзе сделала Камилу знаменитой. Гениальность фигуристки признала сама Диана Пикассо.

Будучи совсем юной, Камила Валиева воплотила на льду знаменитую работу великого художника Пабло Пикассо «Девочка на шаре». Фигуристка так вжилась в этот образ, что казалось, будто сходила на лёд из ожившей картины. Не полюбить эту программу было невозможно, но в море бесконечного восхищения болельщиков особняком выделялось признание внучки самогО гениального живописца.

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Любимая программа Тутберидзе

Идея поставить Камиле Валиевой программу по мотивам картины Пабло Пикассо «Девочка на шаре» принадлежала Этери Тутберидзе. В сезоне-2018/2019 12-летняя фигуристка только-только успела перейти в «Хрустальный», но новая наставница сразу поняла, что она способна соединить в себе спорт и искусство. Перед постановкой короткой программы тренеры показали Камиле картину Пикассо и объяснили сюжет, который ей предстояло катать на льду. По замыслу Этери девочка на шаре оживала в начале программы и покидала картину, чтобы взглянуть на реальный мир, но, несмотря на то что ей нравилось быть среди людей, в конце она возвращалась обратно в свою вселенную. Музыкой для этой задумки выбрали композицию Фернандо Веласкеса из фильма «Багровый пик».

Проделанная работа оказалась настолько удачной, что позже Тутберидзе не могла скрыть восторга от полученного результата и призналась в своём «инстаграме», что считает «Девочку на шаре» своей любимой программой года.

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«Камила сияет и обладает невероятной грацией»

С лучшей постановкой, по мнению Тутберидзе, Камила сначала выступала по детскому разряду, поэтому увидеть её можно было лишь на внутренних стартах. Однако в ноябре 2018-го спортсменку пригласили на показательные выступления взрослого этапа Гран-при в Москве. Именно тогда «Девочка на шаре» впервые засияла перед широкой аудиторией на большой арене «Мегаспорта» и о ней заговорили за рубежом.

Необычная постановка не осталась незамеченной и внучкой самого Пабло Пикассо — Дианой. Воплощённая на льду картина так точно олицетворяла полотно её дедушки, что запала ей в самое сердце. Женщина похвалила Камилу и пригласила посетить музей Пикассо в Париже.

«Камила просто сияет и обладает невероятной грацией в столь юном возрасте. Её выступления поражают! Это благословение — видеть её катание», — написала Диана в своём «инстаграме».

Комплимент от внучки Пикассо — лучший показатель того, что из программы Валиевой получился настоящий шедевр. «Девочку на шаре» успели полюбить так много людей, что тренеры решили оставить её на следующий год и продемонстрировать на международном уровне. И не прогадали: с ней Камила завоевала свой первый серьёзный титул и покорила иностранную публику.

Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

«Девочка на шаре» с золотом мира

Весь свой первый юниорский сезон Камила Валиева последовательно выигрывала каждое соревнование. Забрать всё золото ей не помешали ни исполнявшая тройной аксель и четверной лутц американка Алиса Лью, ни случившийся осенью перелом ноги. Апогеем же её победоносного шествия стал юниорский чемпионат мира в Таллине, где фигуристка камня на камне не оставила своим соперницам. От взявшей серебро Дарьи Усачёвой она оторвалась почти на 20 баллов и уже тогда дала понять, что бороться с ней фактически бесполезно.

Но наиболее ярким событием того турнира стала всё же не разгромная победа Валиевой, а её блестящий прокат короткой программы. «Девочка на шаре» к главному старту была вычищена и доведена до совершенства. Камила парила надо льдом, словно прекрасное видение, поражая воздушными прыжками, сказочными вращениями и удивительной растяжкой — та самая ожившая девочка-гимнастка с картины Пикассо, которая на две с половиной минуты пожаловала на лёд из мира высокого искусства.

Пока Камила каталась, мастерски передавая тончайшие нотки в своих движениях, вся арена заворожённо затаила дыхание. Но стоило фигуристке замереть в финальной позе, как раздался шквал оглушительных аплодисментов. Трибуны приветствовали хрупкую россиянку, очарованные её талантом и грацией. Судьи тоже по достоинству оценили Камилу и одарили очень высокими для юниорский программы баллами — 74,92. Спортсменка установила новый мировой рекорд, а ведь в те времена она ещё не прыгала тройной аксель. Это был фантастический успех!

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Дань уважения великому художнику

Выступление Валиевой в Таллине собрало множество восторженных отзывов. Но ценнее всех, пожалуй, был очередной отклик внучки Пикассо. Диана лично поздравила юную фигуристку с великолепным прокатом в своём «инстаграме», отметив, что Камила достойно представила знаменитый художественный образ.

«Какое достижение! Камила самым прекрасным образом отдала дань уважения «Девочке на шаре». Поздравляю, дорогая Камила!» — гласила «сториз» Дианы Пикассо.

Такое внимание и поддержка очень растрогали Камилу. Для неё было честью и огромной ответственностью примерить на себя роль героини знаменитой картины.

К сожалению, Парижский музей Пикассо, куда её пригласила внучка художника, Камила пока не посетила, но зато она побывала в Пушкинском музее в Москве, где как раз находится оригинал «Девочки на шаре». Впрочем, и в Париже она наверняка тоже однажды побывает. И обязательно увидит другие работы выдающегося мастера, с которым её невероятным образом связала судьба.

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