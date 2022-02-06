У России больше всех наград на Олимпиаде-2022. Душа радуется от медального зачёта

Вот это даёт жару сборная России на Олимпиаде-2022 в Пекине! В первый медальный день наши спортсмены завоевали две награды, а во второй – сразу три. В сумме – пять, а это больше, чем у всех остальных. Золота бы нам побольше, и было бы вообще замечательно!

Триумфом России в воскресенье завершился скиатлон. Александр Большунов начал гонку с падения, но в конце оторвался ото всех на минуту с лишним! Денис Спицов падения на дистанции тоже не избежал, но был так хорош, что уступил только Большунову.

А под конец дня российских болельщиков порадовала фристайлистка Анастасия Смирнова, которая добыла бронзу в женском могуле. 19-летняя Настя проиграла двум фавориткам, но третьим местом была не очень-то довольна, потому что хотела добраться до золота. Вот так рвение! Пожалуй, в этом Смирнова не уступает амбициозному Большунову, и это круто!

В медальном зачёте по итогам двух дней у России всё здорово. Одно золото, два серебра и две бронзы. Пяти медалей на данный момент нет ни у кого, по три у Норвегии, Австрии и Италии, а у остальных меньше. От такого медального зачёта душа радуется. Жаль только, что по золоту мы пока уступаем норвежцам и шведам, имеющим в активе по две победы.

Теперь обратимся к медальному прогнозу «Чемпионата», который российские спортсмены разбивают в пух и прах. Хотя… Мы же предсказали и подиум Большунова, и серебро в лыжах. Думали, что это будет одно и то же, но лыжники превзошли наши ожидания. Ну и, конечно, удивила Смирнова. Мы знали, что за ней нужно последить, но медаль не давали. А зря!

В итоге получается очень интересно: из двух запланированных на первые два дня медалей россияне выиграли… пять! Страшно представить, что же ждёт нас дальше.

Далеко пока заглядывать не будем. Посмотрим лишь на то, что будет завтра. В понедельник, 7 февраля, в нашем прогнозе стоит одно золото – в командном турнире по фигурному катанию. И по всей видимости, должно случиться что-то страшное, чтобы Россия его лишилась.

Если сборная России вновь захочет превзойти наши ожидания, то для этого есть женская индивидуалка в биатлоне, два финала в шорт-треке и забег на 1500 в коньках у мужчин. Болеем за наших спортсменов и надеемся, что они и дальше будут выступать так же здорово.