Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Медали России на зимней Олимпиаде — 2022 на 6 февраля — результаты, медальный зачёт Олимпийских игр в Пекине

У России больше всех наград на Олимпиаде-2022. Душа радуется от медального зачёта
Михаил Чесалин
Медали России на зимней Олимпиаде 2022
Комментарии
Золота бы нам побольше, и было бы вообще замечательно.

Вот это даёт жару сборная России на Олимпиаде-2022 в Пекине! В первый медальный день наши спортсмены завоевали две награды, а во второй – сразу три. В сумме – пять, а это больше, чем у всех остальных. Золота бы нам побольше, и было бы вообще замечательно!

Триумфом России в воскресенье завершился скиатлон. Александр Большунов начал гонку с падения, но в конце оторвался ото всех на минуту с лишним! Денис Спицов падения на дистанции тоже не избежал, но был так хорош, что уступил только Большунову.

Фантастическая победа Большунова на Олимпиаде! Уничтожил соперников и финишировал с флагом Фантастическая победа Большунова на Олимпиаде! Уничтожил соперников и финишировал с флагом

А под конец дня российских болельщиков порадовала фристайлистка Анастасия Смирнова, которая добыла бронзу в женском могуле. 19-летняя Настя проиграла двум фавориткам, но третьим местом была не очень-то довольна, потому что хотела добраться до золота. Вот так рвение! Пожалуй, в этом Смирнова не уступает амбициозному Большунову, и это круто!

Вот так переворот! 19-летняя россиянка добыла первую медаль в женском фристайле с 1990-х Вот так переворот! 19-летняя россиянка добыла первую медаль в женском фристайле с 1990-х

В медальном зачёте по итогам двух дней у России всё здорово. Одно золото, два серебра и две бронзы. Пяти медалей на данный момент нет ни у кого, по три у Норвегии, Австрии и Италии, а у остальных меньше. От такого медального зачёта душа радуется. Жаль только, что по золоту мы пока уступаем норвежцам и шведам, имеющим в активе по две победы.

Медальный зачёт Олимпийских игр – 2022 в Пекине

Теперь обратимся к медальному прогнозу «Чемпионата», который российские спортсмены разбивают в пух и прах. Хотя… Мы же предсказали и подиум Большунова, и серебро в лыжах. Думали, что это будет одно и то же, но лыжники превзошли наши ожидания. Ну и, конечно, удивила Смирнова. Мы знали, что за ней нужно последить, но медаль не давали. А зря!

В итоге получается очень интересно: из двух запланированных на первые два дня медалей россияне выиграли… пять! Страшно представить, что же ждёт нас дальше.

Далеко пока заглядывать не будем. Посмотрим лишь на то, что будет завтра. В понедельник, 7 февраля, в нашем прогнозе стоит одно золото – в командном турнире по фигурному катанию. И по всей видимости, должно случиться что-то страшное, чтобы Россия его лишилась.

Если сборная России вновь захочет превзойти наши ожидания, то для этого есть женская индивидуалка в биатлоне, два финала в шорт-треке и забег на 1500 в коньках у мужчин. Болеем за наших спортсменов и надеемся, что они и дальше будут выступать так же здорово.

Поделиться
Теги Олимпиада 2022 Олимпизм ОИ-2022 •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022