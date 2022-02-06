Вот так переворот! 19-летняя россиянка добыла первую медаль в женском фристайле с 1990-х

Сегодня в Пекине был разыгран второй комплект медалей по фристайлу. За заветные олимпийские награды в могуле боролись 20 лучших лыжниц планеты.

Первая квалификация состоялась 3 февраля. По её итогам напрямую в финал вышли 10 спортсменок, в том числе россиянка Анастасия Смирнова, занявшая восьмое место с результатом 73,01 очка. Остальные спортсменки отправились во вторую квалификацию, через которую в финал попали ещё 10 фристайлисток.

Виктория Лазаренко (65,77) и Анастасия Первушина (63,97) пройти отбор не смогли, заняв 13-е и 14-е места соответственно. Зато компанию Смирновой в финале соревнований составила Полина Чудинова. Во второй квалификации она стала пятой с результатом 70,93 очка.

Обеим нашим финалисткам всего по 19 лет, и для них Олимпиада в Пекине стала дебютной. При этом у Анастасии Смирновой уже есть несколько достижений на международной арене. В прошлом году на чемпионате мира она завоевала первое в истории страны золото в парном могуле, который, увы, не включён в программу Олимпийских игр. С того же турнира она увезла домой бронзу в одиночном спуске.

Сегодня, чтобы пробиться в заключительную стадию, девушкам было необходимо попасть в число 12 лучших в первом финале и в топ-6 – во втором. Выступление оценивали семеро арбитров, в том числе белорус Кирилл Кручок и россиянин Анатолий Яхеев.

В первом финале Чудинова стартовала шестой. На верхнем трамплине россиянка исполнила заднее сальто, на нижнем – бэк-грэб. Дистанцию Полина преодолела за 29,03 секунды. Её спуск судьи оценили в 70,36 очка. Этого, к сожалению, не хватило, чтобы пробиться во второй финал – Чудинова заняла лишь 17-е место. А вот Анастасия Смирнова в первом финале стала 10-й с результатом 73,76 очка и вышла в следующую стадию. Она исполнила 360° и бэк-грэб с фигурой, а время спуска составило 28,10 секунды.

На втором этапе Смирнова получила высокую оценку за прыжки: 15,24 балла. Помимо этого, Анастасия немного улучшила время – 27,95 секунды. В сумме она получила 78,64 очка, что позволило ей занять четвёртое место во втором финале и попасть в суперфинал. Её соперницами стали Джакара Энтони (Австралия), Джелин Кауф (США), Перрин Лаффон (Франция), Анри Кавамура (Япония) и Оливия Джаччо (США).

В суперфинале Смирнова выступила достаточно убедительно: ещё раз улучшила время (27,59), но получила чуть меньше, чем на предыдущей стадии – 77,72 балла. Когда в заключительном этапе оставалось выступить лишь двум спортсменкам, Анастасия удерживала первое место, то есть медаль ей была гарантирована. Однако судьба золота оставалась в руках двух главных фавориток: Кауф и Энтони. Американке удалось значительно опередить нашу фристайлистку по скорости, а австралийке – по баллам за прыжки. Они сместили Смирнову с первой позиции и завоевали серебро и золото соответственно. Анастасия сразу после завершения соревнований, кажется, выглядела не очень довольной. То ли просто устала, то ли хотела добиться большего.

Но третье место нашей девушки – результат крайне достойный. Медалей в могуле у России не было со времён выступления Елизаветы Кожевниковой. В 1992-м в Альбервиле она завоевала серебро, а в 1994-м в Лиллехаммере – бронзу. Интересно, что сегодня именно Кожевникова комментировала соревнования.

По сей день Кожевникова оставалась первой и единственной россиянкой, выигравшей олимпийскую награду во фристайле. Теперь к ней присоединилась и Анастасия Смирнова. Поздравляем 19-летнюю россиянку!

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