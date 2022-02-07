Судейские игрища. Российских фигуристов пытались засудить в командном турнире на Олимпиаде

Российские фигуристы уверенно выиграли командное золото, однако произвольная программа у спортивных и танцевальных пар заставила болельщиков изрядно понервничать. Страшное падение Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, к счастью, обошлось для них без последствий, но стало поводом для судейских игр. А второе место у Виктории Синициной и Никиты Кацалапова — отдельная песня, в которой тон задают американцы.

Разбираемся в судейских оценках.

Неожиданное падение «золотой» пары

Анастасия Мишина и Александр Галлямов в заключительный день командного турнира выступали первыми из наших фигуристов. По пекинскому времени было десять утра, а тренировка перед стартом началась аж в шесть часов. Кататься так рано ребятам до этого не приходилось, поэтому неудивительно, что в этот раз они не были безупречны. В новых бирюзовых костюмах с золотыми узорами они до последнего показывали чемпионский прокат, но в самом конце неожиданно упали на поддержке. Ничто не предвещало такого поворота событий, но усталость всё-таки взяла верх. Тем более, помимо раннего времени, на Насте и Саше могло сказаться само участие в обеих программах в командных соревнованиях. Хорошо, что падение закончилось благополучно, и спортсмены не пострадали. Но за эту ошибку они получили два дедакшена — это минус два балла, а ещё потеряли почти половину стоимости неудавшейся поддержки.

Первое место осталось за ними благодаря намного более сложному, чем у соперников, набору элементов. Но не все судьи с таким положением дел согласны.

Двое судей поставили Мишину и Галлямова на второе место

Отрыв Мишиной и Галлямова от ставших вторыми японцев Миура и Кихары — почти шесть баллов: 145,20 у наших и 139,60 у соперников. Но, по мнению судей из Испании и Нидерландов, такая разница слишком велика, и побеждать должна была японская пара. Настю и Сашу они поставили на второе место с небольшим, но всё-таки отставанием. Неприятный факт. Особенно с учётом того, что в произвольной Миура и Кихара тоже допустили ошибку, пусть и не столь грубую: недокрут на первом прыжке в каскаде.

Однако японский дуэт тоже столкнулся с выкрутасами одного из судей. Китайский арбитр отправил Японию на третье место, поставив на второе свою пару. Вроде логично, когда предпочтение отдают своим спортсменам, но не когда эти спортсмены заметно хуже выступают. Китайская пара ошиблась на двух прыжковых элементах и на поддержке, но родной судья пытался во что бы то ни стало протащить её выше.

«Своё выступление оценю как шикарное»

Если Мишина и Галлямов, несмотря на падение, выиграли произвольную среди спортивных пар, то Синицина и Кацалапов в произвольном танце оказались на втором месте. Фигуристы во второй раз уступили американцам. В ритм-танце на командном турнире они проиграли Хаббелл/Донохью, а теперь ещё и Чок/Бейтс. 128,17 балла у наших и 129,07 у американцев — тревожный звоночек? Скорее, уже колокольный звон: к личным соревнованиям Виктории и Никите нужно срочно собираться, если они не хотят остаться без медалей. Командное золото у них, конечно, есть, но их амбиции вроде были повыше.

Почему же чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы остались позади американской пары? По традиции Синицина и Кацалапов сами отдали первое место. И снова вина главным образом на Никите. Из-за передержки одной из поддержек они получили дедакшен и минус балл за свой прокат. Не будь этого штрафа, они бы опередили американцев. Правда, всего на десять сотых. А с такой мизерной разницей никакой уверенности перед личными соревнованиями всё равно быть не может. Странно, что Никита Кацалапов этого не понимает.

«Своё выступление оценю как шикарное. Один из лучших наших прокатов, очень вдохновенный и лёгкий. Элементы были под контролем, даже когда делал ротейшнл в конце. Хотя, может, и не за него получил вычет, но чувствовал, что нужно было побыстрее. Обидно за этот балл, проиграли «произволку» — но ничего, мы это исправим.

Самое главное, что уже обкатали лёд и знаем, где можем прибавить в этой программе. Нет тревоги, что дважды проиграли двум разным американским парам. Мы у обеих пар выигрывали. Мы уверены в себе, нужно немного восстановиться. Было сложное расписание, мы со всем этим справились. Думаю, всё будет замечательно», — рассказал Кацалапов после произвольного танца.

Судейские игры против российских танцоров?

Немного оптимизма в этой ситуации придаёт то, что у Виктории с Никитой компоненты выше, чем у Чок с Бейтс: надежда на благоприятный исход в личном турнире остаётся. Но многое будет зависеть от судей. Чок и Бейтс, например, канадский судья вообще поставил на третье место. Наших же ребят четверо из девяти судей поставили первыми, остальные — вторыми. Победу американцам отдали пять судей. Канадский арбитр, кстати, был за Синицину и Кацалапова, а второе место присудил своей паре. Также на первое место Вику с Никитой поставили судьи из Германии, Польши и, естественно, России.

Наименьшие баллы наши танцоры ожидаемо получили от стран главных конкурентов — США и Франции. Особенно строг был американский судья: он оценил Синицину и Кацалапова на 3,5 балла ниже, чем вышло по итогу. Для сравнения: у Чок и Бейтс самая низкая оценка от Польши меньше итогового результата на два с небольшим балла. И пусть самые низкие и самые высокие оценки от судей в любом случае не учитываются, неприятно, когда кто-то так откровенно засуживает неугодную пару.

Российский судья никого не засуживал, но именно он поставил Виктории и Никите наибольшие баллы. А Чок и Бейтс больше всего баллов поставили сразу несколько стран: Франция, Италия и Испания. США в этом списке лишь четвёртые. Интересно, что подсыпать самим себе баллов американцы для победы не пытались. Их судья, напротив, попал практически в точку, поставив Чок и Бейтс 129,10 балла. В случае с Синициной и Кацалаповым всё наоборот: наш судья поставил им почти на 2,5 балла больше, чем получилось в итоге. Жаль, что его ожидания не оправдались.

Но, может быть, они оправдаются в личных соревнованиях? Никита обещал, что всё будет замечательно. Хотелось бы в это поверить.