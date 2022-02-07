У российской биатлонистки стрелковая катастрофа. Чуть не повторила антирекорд Олимпиады

Первый день личных соревнований в биатлоне принёс российским болельщикам большое разочарование. После бронзовой награды в смешанной эстафете фанаты были оптимистичны и ждали новых медалей. Но увы! Победу одержала немка Денизе Херрман, второе место заняла Анаис Шевалье-Буше, а топ-3 замкнула Марте Рёйселанд. Но самое неприятное для нас в этой гонке было то, что она прошла практически безнадёжно. Да, конечно, мы отдаём должное Кристине Резцовой, которая до определённого момента вела борьбу за подиум. Но вот к остальным нашим девушкам остались вопросы. Самые большие из них, очевидно, к бронзовому призёру нынешней Олимпиады в смешанной эстафете Ульяне Нигматуллиной.

Ульяна уже далеко не новичок, чтобы дрожать во время олимпийского старта. Второе участие в Олимпийских играх говорило само за себя. В Южной Корее в 2018 году она в индивидуальной гонке заняла не самое плохое 24-е место. Так что в Пекине вполне обоснованно можно было ожидать какой-никакой прибавки в результате.

Но всё получилось совершенно иначе. Уже на первом огневом рубеже Ульяна совершила один промах. С учётом точности множества фавориток это значительно уменьшало шансы россиянки побороться за подиум. На второй стрельбе стало ясно, что Нигматуллина за подиум бороться не будет совершенно точно – ещё два промаха. И здесь стоит отметить, что погодные условия сегодня были далеко не такими сложными, как в день смешанной эстафеты, так что такая стрельба была необъяснима. Хотя, как оказалось, это были только цветочки. На второй лёжке Ульяна допустила три промаха, а на заключительном огневом рубеже — ещё четыре. В общей сложности девушка промахнулась 10 раз (!), закрыв лишь 50% мишеней. Ульяна, что это было?

Наверное, именно этот вопрос хотели задать ей в микст-зоне, но Нигматуллина, очевидно, не имела никакого желания общаться с прессой и, принеся извинения, удалилась. И её можно понять – что тут скажешь?

К слову, бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев также не смог как-то объяснить стрелковую катастрофу Ульяны.

«Нигматуллина — это опять полный провал. Такое никуда не годится. Ветра не было, многие соперницы стреляли хорошо, поэтому нам было сложнее. Остальные россиянки сильно уступают по ходу», — сказал Хованцев в комментарии «Чемпионату».

Что же, это выступление нужно просто забыть, прежде всего, это нужно сделать самой Нигматуллиной, дабы не угодить в психологическую яму, ведь впереди ещё не один старт.

Сегодня Ульяна чуть не повторила антирекорд по промахам в женских индивидуальных гонках на Олимпийских играх. Худший показатель в этом компоненте принадлежит представительнице Молдавии Елене Гороховой, которая в 1994 году промахнулась 14 раз (!). В 2002 году этот показатель чуть не повторила аргентинка Ловече – 12 промахов. Ну а дальше в этом печальном списке идут девушки, промахивавшиеся в индивидуальных гонках на Олимпиадах по 10 раз. Вместе с Ульяной таковых теперь шесть.

Во всём этом забавляет только одно: если бы у Нигматуллиной была чистая стрельба, она бы сегодня завоевала золото, ведь отставание от победительницы составило менее 10 минут.