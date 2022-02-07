Олимпиада-2022. Третий день. Фигуристы сражаются за золото в командном турнире. LIVE
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За медали россиянине будут сражаться в биатлоне и шорт-треке.
Сегодня, 7 февраля, в Пекине пройдёт третий день зимних Олимпийских игр — 2022. Будет разыграно девять комплектов медалей в соревнованиях по фигурному катанию, биатлону, шорт-треку, горнолыжному и конькобежному спорту, прыжкам с трамплина, сноуборду и фристайлу. Самые явные шансы на победу у сборной России — в командном турнире по фигурному катанию, где произвольные программы представят женщины, спортивные пары и танцоры на льду. Следите за главными событиями Олимпийских игр в онлайн-трансляции «Чемпионата».
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