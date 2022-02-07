Эй, шведы, так нечестно! Россию подвинули с первого места в медальном зачёте Олимпиады

В третий медальный день Олимпийских игр – 2022 сборная России завоевала две медали, но какие разные! Первую ждали с нетерпением, а вторая была сказочной, почти чудесной.

Если мы говорим о сказке, то это, конечно, серебро в командных прыжках с трамплина. Безусловно, у нас классная команда, но бороться с законодателями мод в этом виде спорта нам непросто, россияне рассчитывали примерно на пятое-шестое место. Но во время соревнований случилось нечто странное. Сразу пять спортсменок из четырёх команд, выступавших лучше России, нарушили правила экипировки. Результаты их прыжков были аннулированы, и они сильно просели. А сборная России, строго соблюдавшая правила, поднялась на второе место. А ведь медали в прыжках у нас не было с 1968 года!

Ирма Махиня, Евгений Климов, Ирина Аввакумова, Данил Садреев – вот имена героев!

А ожидаемым было золото в командных соревнованиях по фигурному катанию По сути, его судьба была решена в первые два дня, и в понедельник нужно было лишь зафиксировать победу. Это получилось блестяще: когда Камила Валиева выходила творить чудеса на лёд, золото нашей команде было уже гарантировано – досрочная победа! Помимо Валиевой, заслуженные золотые медали получили получат Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В тот момент, когда Россия взяла золото в фигурном катании, она переместилась на первое место в медальном зачёте Олимпиады. Это произошло впервые с Олимпиады в Сочи! Правда, продержались мы там недолго: шведская горнолыжница заработала для страны третье золото и отправила россиян на вторую строчку.

Любопытно, что у шведов всего три медали, и все золотые, а у нас – уже семь, но мы проигрываем. Эй, шведы, так нечестно!

Это всё шутки, конечно. А вот наш медальный прогноз – дело серьёзное. На сегодня мы предполагали командное золото в фигурном катании – его и получили. А вот серебро в прыжках с трамплина даже во сне запланировать было трудно. Но в итоге мы готовы с удовольствием отметить: Россия третий день подряд превосходит наш прогноз.

Из трёх запланированных медалей у нас уже семь! Фантастика какая-то.

Медальный прогноз на вторник, 8 февраля, прямо скажем, рискованный и нестандартный. При том, что завтра будет и биатлон, и лыжный спринт, и финальные заезды в женских санях, мы ставим на… сноуборд и фристайл. Причём в двух видах планируем сразу три медали!

Параллельный слалом в сноуборде – не то чтобы российская вотчина, но здесь наши райдеры традиционно добиваются высоких результатов. Конечно, многое здесь зависит от везения, от жеребьёвки, от правильной стороны склона, но наши шансы на медали здесь велики. Мы надеемся, что чемпионка мира Софья Надыршина сможет и в Пекине завоевать золото, а трёхкратный чемпион мира Дмитрий Логинов доберётся как минимум до бронзы.

В биг-эйре (слышали когда-нибудь про такую дисциплину фристайла?) у нас тоже есть своя чемпионка мира – Анастасия Таталина. И очень хочется верить, что на Олимпиаде она ворвётся в призовую тройку. Впрочем, мы дадим осторожный прогноз – бронза.