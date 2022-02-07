Последняя наша олимпийская медаль в прыжках на лыжах с трамплина была в далёком 1968 году!

Такого на Олимпиадах не было. Фаворитов дисквалифицировали, а у России сенсационная медаль

Перед началом Олимпиады в Пекине никто не ожидал, что в прыжках с трамплином у сборной России вдруг будут какие-то медали. Но в соревнованиях смешанных команд произошла настоящая суматоха – сразу несколько сильных сборных были дисквалифицированы. И российские спортсмены сотворили сенсацию!

На победу претендовали коллективы из Японии, Австрии, Германии и Словении. Ожидалось, что сильнейшие спортсмены без проблем разыграют медали между собой и предсказуемо оставят всех остальных без наград. Но в первом раунде случилось то, что невозможно было предсказать – что-то совершенно необъяснимое.

Попытки сразу трёх топовых спортсменок аннулировали из-за проблем с экипировкой. Все трое вышли прыгать в комбинезонах, не соответствующих регламенту. Какова вероятность такого исхода? Минимальная! Бывает, что ошибку допустил один спортсмен, ну два. Но не три фаворита подряд! Такого на Олимпиадах никогда не было!

Не засчитали попытки титулованной японки Сары Таканаси, действующей чемпионки мира и вице-чемпионки Игр в Сочи Даниэлы Ирашко-Штольц и немки Катарины Альтхаус – четырёхкратной чемпионки мира и серебряной медалистки Пекина и Пхёнчхана. Германия в итоге даже не вышла во второй раунд, а остальные команды заметно сдали позиции.

После первой попытки лидировала сборная Словении. С 506,4 балла они опережали ближайших преследователей – норвежцев – почти на 50 баллов. И сразу за норвежцами, на третьем месте расположилась… сборная России! С результатом 448,3 наши спортсмены подходили к финальному раунду в числе лидеров.

Второй раунд стартовал, хаос с комбинезонами продолжался. Три дисквалификации – случай уникальный. А пять не хотели?! Во второй попытке аннулировали ещё и результат двух норвежек! Такого расклада не ожидал никто. Из 10 команд пострадали четыре.

Почему такое вообще могло произойти? К комбинезонам предъявляются очень жёсткие требования. Они должны плотно прилегать к телу спортсмена и не превышать его параметры больше чем на 1 см. На всех соревнованиях размер экипировки контролируется. Если присутствует какое-либо нарушение правил, к спортсмену сразу же применяют санкции.

Несмотря на сокращённый состав участников, в концовке разгорелась нешуточная борьба. Японцы даже с аннулированной попыткой сумели «напрыгать» на 844,6 балла, но этого не хватило, чтобы войти в тройку лучших. Словенцы, конечно, продолжили доминировать. Их сумма баллов перевалила за 1000 очков. А вот россияне выдали свой максимум и вырвали серебро! С суммой 890,3 балла Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов стали вице-чемпионами Игр в Пекине!

Наша сборная умело воспользовалась происходящим безумием и завоевала медаль в прыжках с трамплином, которой у нас не было несколько десятилетий. Если точнее, то больше 50 лет! С 1968 года у России не было ни одной медали в прыжках с трамплина. Тогда советский прыгун Владимир Белоусов взял золото на большом трамплине. Поздравляем российских спортсменов, сотворивших настоящую сенсацию!