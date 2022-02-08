Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Статьи

Лыжные гонки на Олимпиаде-2022: норвежская пресса атакует сборную России после победы Большунова

«Русским стоит поскорее признаться». Норвежское СМИ атакует нашу сборную на Олимпиаде-2022
Михаил Чесалин
Норвежское СМИ атакует нашу сборную на ОИ
Комментарии
Норвежский журналист призвал строго наказать Россию.

Прописная истина для западной спортивной прессы: если российские спортсмены побеждают, и это всё как-то неприятно, то надо как можно скорее завести разговор о допинге.

Представители норвежского NRK после оглушительного поражения своей команды в первой гонке Олимпиады развернули против российских спортсменов настоящую информационную атаку. Обозреватель норвежского СМИ Ян Петтер Сальтведт эту кампанию возглавил.

«Русских нельзя было пускать на Олимпиаду». В Норвегии бесятся от побед наших спортсменов «Русских нельзя было пускать на Олимпиаду». В Норвегии бесятся от побед наших спортсменов

Вечером после мужского скиатлона он написал, что «русских вообще не должно быть на Олимпиаде», что санкции ВАДА – «это лёгкая пародия на приговор», а вердикт CAS о сокращении срока санкций в отношении России – «пятно на спортивной истории».

Сальтведт отмечает, что единственным приемлемым решением в отношении России был бы «полный бан на четыре года». Его не устраивает, что «Большунов празднует первое личное золото Олимпиады, хотя мог бы подождать этой медали до Олимпиады-2026».

Ну хорошо, выразил своё мнение норвежский журналист и выразил, бог с ним.

Но представители NRK спросили о допинге серебряного призёра скиатлона Дениса Спицова. Денис ответил чуть более дипломатично, чем Большунов на вопрос на пресс-конференции после гонки, но подчеркнул, что все российские спортсмены на Олимпиаде – абсолютно чистые. А также вспомнил об «определённых» проблемах с допингом в Норвегии.

Американский журналист не зря спросил Большунова про допинг. Давно пора было это сделать! Американский журналист не зря спросил Большунова про допинг. Давно пора было это сделать!

И Сальтведт решил продолжить заочную дискуссию – ответил Спицову.

«Спицов реагирует, здорово, что он это делает. Но дело вовсе не в том заслуживает ли доверия он, Большунов или кто-либо из нынешних российских спортсменов на Олимпиаде.

Дело в том, что спортивные судебные инстанции не могут и не осмеливаются должным образом наказать систему, которая много лет занималась систематическим мошенничеством».

Журналист также ответил на замечание о проблемах с допингом в Норвегии.

«Что касается допинга, то мы должны постараться не судить строго. И руководители норвежских лыжных гонок уже давно выражают тревогу по поводу реалий. Но в любом случае они не приблизятся к масштабам российского скандала вокруг Сочи. Допинг там оказался систематическим, чрезвычайно всеобъемлющим и управляемый государством. И русским стоит поскорее признаться в этом и двигаться дальше, прежде всего, ради самих себя.

Если тот, кто был пойман на систематическом употреблении допинга во время Олимпийских игр в 2014 году, всё ещё продолжает манипулировать результатами тестов много лет спустя, это сигнал о том, что мало что изменилось. А в этом случае я по-прежнему считаю, что последствия для России должны были быть строже», – заключил журналист.

После таких заключений хочется задать господину Сальтведту только один вопрос.

А если бы Большунов в скиатлоне занял второе место, уступив Клебо, он бы тоже атаковал сборную России и призывал бы наших чистых лыжников подождать до Олимпиады-2026. Или проигрывающие норвежцам российские спортсмены его бы вполне устроили?

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022